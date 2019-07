Rentedom stikker nye kjepper i forholdet mellom Iran og Storbritannia

Iran og det britiske forsvarsdepartementet inngikk i 1971 en avtale som at Iran skulle kjøpe over 1500 Chieftain-stridsvogner og pansrede kjøretøyer, skriver The Guardian.

Kontraktene ble kansellert i februar 1979 etter at sjahen av Iran ble styrtet i det iranske revolusjonen.

Iran hadde imidlertid betalt 387 millioner pund – over fire milliarder norske kroner, og de pengene ble aldri betalt tilbake til Iran.

Storbritannia har erkjent at de skylder Iran pengene, men sier at de ikke kan betale tilbake fordi EU har innført sanksjoner mot landet.

Kjennelsen denne uken sier at Iran ikke skal få rentene som de siste ti årene har påløpt av pengene som Storbritannia holder tilbake.

I løpet av de siste ti årene kommer det opp i minst 20 millioner pund, eller rundt 220 millioner norske kroner.

Skal ha lovet å gi Iran pengene

Daværende utenriksminister Boris Johnson på besøk i Irans hovedstad Teheran 9. desember 2017. I tillegg til brexit har forholdet til Iran seilt opp som et av hans største problemer som Storbritannias nye statsminister. Foto: Vahid Salemi / AP

Medarbeidere til daværende utenriksminister Boris Johnson sa i februar 2018 til The Sun at pengene skulle utbetales til Iran.

Uenigheter i det britiske statsapparatet skal ha ført til at pengene likevel ikke ble utbetalt.

Ifølge The Guardian skal Irans utenriksminister Javad Zarif har blitt rasende over at pengene ikke ble utbetalt likevel.

Tulip Siddiq, som er parlamentsmedlem fra Arbeiderpartiet (Labour), har stilt spørsmål ved hvor mye penger Storbritannia gjennom årene har brukt på advokater i saken om de konfiskerte pengene.

Forsvarsdepartementet har gitt svar til Siddig som tyder på at saksomkostningene gjennom de 40 årene har vært mellom 32 og 41 millioner pund, mellom 350 og 450 millioner norske kroner.

Den britiske fregatten «HMS Montrose» er allerede på plass ved Hormuzstredet. Det britiske forsvarsdepartementet opplyste torsdag at den britiske marinen skal eskortere britiskregistrerte skip gjennom det 33 kilometer brede stredet som forbinder Omanbukta med Persiabukta. Foto: Handout . / Reuters

Flere problemer for Boris Johnson

Saken rundt rentebetalingene skaper ytterligere problemer for Storbritannias nye statsminister, Boris Johnson, i forholdet til Iran.

Fra før er landene i strid etter at hvert land har tatt arrest i et tankskip fra det andre landet.

Britiske marinesoldater tok 4. juli kontroll over den iranske oljetankeren «Grace 1» utenfor Gibraltar.

Ifølge britene av grunnen en mistanke om at den skulle frakte olje til Syria, noe som ville ha vært i strid med EU-sanksjonene mot Syria.

I forrige uke ble den svenskeide, britiskregistrerte oljetankeren «Stena Impero» oppbrakt av den iranske Revolusjonsgarden i Hormuzstredet.

Begrunnelsen i dette tilfellet var at skipet angivelig hadde kollidert med en iransk fiskebåt.

En talsmann for Irans mektige Vokterråd har imidlertid antydet at tankskipet ble tatt i arrest som et svar på britenes behandling av «Grace 1».

Onsdag antydet Irans president Hassan Rouhani at det britiske skipet kunne settes fri om britene satte fri det iranske skipet.

Fengslet i Iran

Nazanin Zaghari-Ratcliffe ble pågrepet i Iran for over tre år siden. Foto: HANDOUT / Reuters

I tillegg til sakene rundt skipene er saken rundt britisk-iranske Nazanin Zaghari-Ratcliffe en verkebyll mellom landene.

41-åringen, som er ansatt i Thomson Reuters Foundation, ble pågrepet på flyplassen i Teheran i mars 2016, på vei hjem til Storbritannia.

Zaghari-Ratcliffe jobbet tidligere for BBC og drev blant annet opplæring av iranske journalister. Hun er dømt til fem års fengsel for oppvigleri i Iran.

Da Boris Johnson var utenriksminister i 2017 sa han at Zaghari-Ratcliffe for å lære opp journalister, til tross for at hun selv sa at hun kun var i Iran for at hennes lille datter skulle møte sine iranske besteforeldre.

Flere britiske politikere kritiserte Johnsons uttalelser og sa at de førte til at hun fikk strengere straff i Iran.

Zaghari-Ratcliffe sitter fengslet i det beryktede Evin-fengselet i Iran, etter at hun i juni i år gjennomførte en 15 dager lang sultestreik.

Med denne ukens rentedom har Boris Johnson fått en sak til der hans tidligere uttalelser kan gjøre forholdet til Iran vanskeligere.