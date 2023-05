CO₂ i atmosfæren 421 ppm 1,5-gradersmålet +1.05 °C Les mer om klima

Sargassotang er en gulbrun tangsort som oppstår i havområdet det har sitt navn etter.

Omkranset av fire store havstrømmer, ligger Sargassohavet nord for Cuba og Bermuda. Det dekker et område på over 4 millioner km², større enn India.

Tangen som oppstår her er næringsrik. National Geographic skriver at ikke noe annet sted er det så stor biodiversitet som nettopp i Sargassohavet.

Blant annet klekkes ålen her, før de etter hvert svømmer til Europa og Nord-Amerika.

I uminnelige tider har tangen grodd i Sargassohavet. National Geographic skriver at den har eksistert i 30 millioner år. Den ble først oppdaget av Christofer Columbus på 1400-tallet.

Baie Olive i Saint Francois på den franske øya Guadeloupe er nå fullt opp av saragassotang. Olivier Morin/AFP

Rekordmye tang

Forskere meldte i mars at de hadde oppdaget et belte på over 13 millioner tonn, skriver New York Times. Aldri før har de funnet så mye på det tidspunktet.

Enn så lenge driver det meste av tangen ute i Atlanterhavet. Flere av øyene, som franske Guadeloupe, har allerede fått mye tang på strendene sine.

Noen steder på Guadeloupe, som Baie Olive, er det så mye tang at den fyller en hel bukt.

Sargassotangen, her fotografert utenfor den franske øya Guadeloupe i april, flyter i overflaten og kan bli opptil 70–80 centimeter tykk. Foto: AFP

Florida

I forrige uke begynte også tangen å drive i land i Florida. Det meste er ventet å drive i land i juni, men allerede er det klart at det vil komme store mengder.

Oscar Vasquez har bodd i Miami Beach i Florida i 20 år. Han sier til CBS at han aldri har sett så mye tang så tidlig på året.

– Det er deler av stranden der det er så mye tang i vannkanten at det er ekkelt og vanskelig å gå ut i vannet, sier han.

Og det er før de store mengdene tang er kommet. National Geographic beskriver det som «en enorm, råtnende masse truer strandsesongen i USA».

Illustrasjon fra romfartsorganisasjonen Nasa viser utbredelsen av sargassotang i mars 2023. De røde områdene er de med høyest konsentrasjon av tang, de gule med middels. De blåmerkede områdene har også tang, men lav konsentrasjon. Foto: Nasa

Lukter som råtne egg

Når tangen blir skyllet opp på land, kan den føre til helseproblemer, skriver CBS.

Etter hvert som tangen råtner, slipper den ut hydrogensulfid. Det er gass med en kraftig stank av råtne egg.

Gassen kan gi irritasjoner i øyne, nese og hals og vil særlig plage astmatikere, sier Helsedepartementet i Florida.

I tangen lever også en del småkryp, som manetlarver, som kan irritere huden om man kommer i kontakt med dem.

En studie fra 2022 knyttet råtnende tang til økt fare for svangerskaps-komplikasjoner, skriver AFP.

Den brune sargassotangen dekker det meste av Baie Olive i Saint Francois på den franske øya Guadeloupe. Den vakre karibiske stranden ser ikke særlig innbydende ut for turister. Foto: AFP

Kraftig økning

Det siste drøye tiåret har sett en kraftig, nesten eksplosiv, vekst i mengden tang.

Det første året man merket at det var uvanlig mye tang var i 2011. Siden har det blitt mer og mer.

2022 var et rekordår og alt tyder på at det blir enda mer i år. Så langt er det observert rundt 13 millioner tonn med tang, skriver Nasa. Det er ventet at det vil økte til 20 millioner tonn i juli.

Illustrasjon fra romfartsorganisasjonen Nasa viser hvordan utbredelsen av sargassotang bredte seg i perioden 2011 til 2018. Foto: Nasa

Klima- og miljøendringer

En gruppe forskere har sett på økningen. I en artikkel publisert i Science forklarer de økningen med at det kommer med næringsstoffer ut i havet fra elvene Amazonas og Congo.

Mer bruk av kunstgjødsel i jordbruket og avskoging gir mer næringsstoffer i elvene. Det får igjen virkninger i havet.

Økningen skyldes ikke varmere havtemperaturer på grunn av klimaendringer, skriver de.

Likevel sier en av forfatterne, Chuanmin Hu, at det er knyttet til klimaendringene fordi den fører til endringer i nedbør, havstrømmer og hvordan mennesker dyrker jorden.

Hu sier til Nasa at vi må regne med at de store tangmengdene vil fortsette også i årene som kommer.

– Dette er sannsynligvis kommet for å bli, sier han.

Tulum i Mexico er kjent for å ha en av verdens vakreste strender. I fjor ryddet de bort tangen med trillebår. I år er det ventet enda mer tang. Foto: AP

Går ut over turismen

Over hele Karibia frykter turistnæringen for at tangen vil skremme bort turister.

I 2018, ett år med mye tang, var det flere tomme rom enn vanlig på hotellene på den såkalte Riviera Maya på den meksikanske Yucatan-halvøya.

I år forbereder hotellene på den samme kysten seg på at de kommer nesten en meter sargassotang.

Jose Viator driver en strandbar på Guadeloupe, skriver AFP. Baren hans ligger ved Capesterre, sørøst på øya. Normalt trekker de nydelige strendene og det turkise havet til seg store mengder turister.

Viator hadde håpet å tjene gode penger på turistene nå. I stedet har tangen tvunget ham til stenge fordi det ikke kommer turister.

– Det er et mareritt, sier han.