Rekordmange trues av sult i Sør-Sudan

– 2021 var det verste året siden uavhengigheten i dette ti år gamle landets historie, og 2022 vil bli enda verre. Matvaresikkerheten er på et forferdelig nivå, sier Matthew Hollingworth, som leder arbeidet til Verdens matvareprogram (WFP) i Sør-Sudan.

Ifølge hjelpeorganisasjoner viser foreløpige data at 8,5 millioner mennesker, i en befolkning på 12 millioner, trues av sult i år. Det er en økning på 8 prosent fra i fjor.

Flom

Over 1 million mennesker ble ifølge FN rammet av den verste flommen på 60 år i fjor. Flommen, som var den andre på to år, ødela avlinger og tok livet av over 250.000 husdyr bare i delstaten Jonglei, ifølge FNs mat- og jordbruksorganisasjon (FAO).

Over 1 million mennesker ble rammet av den verste flommen på 60 år i fjor. Bildet er fra Bentiu, i delstaten Unity i november. Foto: Leger uten grenser / Reuters

FN måtte samtidig halvere matvarehjelpen til rundt 3 millioner kroner i Sør-Sudan som følge av manglende bidrag fra medlemslandene.

Politisk splittelse og rivalisering mellom landets to største partier bidrar samtidig til handlingslammelse fra regjeringshold. Dette kombinert med omfattende korrupsjon og vanstyre gjør at myndighetene i liten grad evner å komme innbyggerne til unnsetning.

Regjeringsstyrker og opprørere kjemper samtidig mot hverandre sørvest i landet, der en stor del av jordbruksvarene tradisjonelt kommer fra.

– Jeg tør ikke tenke på hva som kan komme til å skje, sier 36 år gamle Nyayiar Kuol som har reist i 16 timer til det nærmeste sykehuset i Old Fangak for å få hjelp til den kraftig underernærte ett år gamle datteren sin.

En lege ser til Nyayiar Kuols underernærte datter. Foto: Sam Mednick / AP

Ett måltid om dagen

De siste månedene har hun bare vært i stand til å gi de fire barna sine ett måltid om dagen, og flommen har ødelagt jorda der hun hadde håpet å dyrke mat.

– Hadde det bare vært virkelig fred i dette landet, så hadde det heller ikke vært sult slik som nå, sier hun.

I Jonglei har mange innbyggere alt flyktet til nabostater på jakt etter mat, men heller ikke der finner de nok.

– Vi spiser løv og er vandrende skjeletter, sier 60 år gamle Tut Jaknyang, en av rundt 3000 som har søkt tilflukt i forlatte bygninger i Malakal, Sør-Sudans nest største by.