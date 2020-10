Rekordmange smittet i Tyskland

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det siste døgnet har det blitt registrert 6.638 nye smittetilfeller i Tyskland.

Nye tiltak

Dette skjer dagen etter at Angela Merkels regjering og lederne i de 16 delstatene ble enige om å innføre strengere tiltak.

Nå blir påbud om munnbind på alle offentlige steder og utesteder må stenge tidligere.

I tillegg strammes inn på antallet mennesker som kan samles på ett sted.

I områder med 35 tilfeller per 100.000 innbyggere blir grensa nå 25 personer på offentlig sted og 15 personer privat, skriver Tagesschau.de.

I områder der antallet koronatilfeller er mer enn 50 per 100.000 innbyggere over sju dager er grensen nå satt til ti personer offentlig, og ti personer fra to husstander privat.

En rekke tyske storbyer, blant dem Berlin, Köln, Düsseldorf, Frankfurt og München, har hatt flere enn 50 smittede per 100.000 innbyggere de siste dagene.

Den forrige toppnoteringen for nye tilfeller på et døgn er fra 28. mars, da det ble registrert 6.294 tilfeller, ifølge statistikk fra Robert Koch-instituttet.

Munnbind har allerede vært påbudt på kollektivtransport og i butikker siden april.

Økning flere steder

De siste ukene har det vært en stor økning i antall smittede flere steder i Europa og mange land har nå innført nye og mye strengere tiltak. Dette kommer etter at mange land i sommer lettet på reiserestriksjoner og bruken av munnbind.

Blant annet ble det i går innført portforbud i Frankrike, der de som ikke respekterer reglene, risikerer en bot på 135 euro – drøyt 1400 kroner.

I Tsjekkia forbyr de salg av alkohol utenfor hjemmet.

Men tiltaktene er ikke spesielt populære. I sommer var det blant annet mange i Tyskland som demonstrerte mot de mange tiltakene regjeringen hadde innført.