Rekordmange kvinner i Spanias nye regjering

Spanias kong Felipe tok i ed landets nye regjering torsdag.

Statsminister Pedro Sanchez' regjering omtales som EU-vennlig og er bemannet med elleve kvinner, noe som er rekordhøyt i spansk regjeringssammenheng.

Blant annet er kvinnelige statsråder satt inn i sentrale poster som forsvar, justis og finans. Regjeringen har videre seks mannlige statsråder.

Kjemper i motvind

Sanchez leder en mindretallsregjering med kun 84 av de 350 setene i nasjonalforsamlingen.

Det er den laveste andelen siden landet ble demokratisk etter Franco-diktaturet.

Sosialisten Sanchez vil med det stå overfor en rekke utfordringer for å skaffe seg parlamentarisk støtte til sin politikk.

Pedro Sanchez er Spanias nye statsminister. For å forhindre et maktvakuum sier spansk lov at mistillitsforslagets forfatter tar over som ny statsminister hvis den sittende blir felt. Foto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Korrupsjonsskandale felte Rajoy

Mariano Rajoy (63) hadde vært Spanias statsminister i over seks år da han tidligere i juni fikk nasjonalforsamlingens flertall mot seg på grunn av en omfattende korrupsjonsskandale som har rammet Det konservative folkepartiet (PP).

Det er første gang siden demokratiet ble gjeninnført i 1975 at en statsminister må gå på grunn av mistillit.

Det spanske Sosialistpartiet (PSOE) stilte mistillitsforslag mot Rajoy på bakgrunn av at 29 medlemmer av PP nylig ble dømt til dels lange fengselsstraffer for ulovlig mottak og bruk av penger, blant annet i forbindelse med valgkamp.

Også partiet ble ilagt en stor bot, på 240.000 euro.

Spanias kong Felipe tok i ed landets nye regjering torsdag. Foto: JAVIER LIZON / AFP

Partimedlemmer og PP har blant annet vært anklaget for å ha mottatt ulovlig provisjon i bytte mot anbudskontrakter. Politiet mente partiet hadde operert som en kriminell organisasjon og at det fantes beviser mot nesten alle toppene i partiet.

Til tross for at Rajoy har vært med i ledelsen av PP i mange år, nekter han ansvar for og kjennskap til hva som har skjedd.

Separatister sikret flertall

Opposisjonsleder Pedro Sánchez krevde først at det ble utlyst nyvalg i kjølvannet av avgjørelsene i rettsvesenet.

Da Rajoy nektet dette, gjorde Sánchez det klart at partiet ville få nasjonalforsamlingen til å stemme over om den hadde tillit til statsministeren.

Med kun 84 av de 350 plassene i nasjonalforsamlingen var dog Sosialistpartiet avhengig av støtte fra flere andre partier.

Mariano Rajoy hadde vært Spanias statsminister i over seks år da han tidligere i juni fikk nasjonalforsamlingens flertall mot seg. Foto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Da det ble klart at Det baskiske nasjonalistpartiet (PNV) stilte seg bak mistillitsforslaget, hadde Sánchez sikret seg de 176 stemmene som trengtes for å felle Rajoy.

Under avstemningen i den spanske nasjonalforsamlingen gjorde dog partiet det klart at Sánchez må gjenvinne tilliten til både katalanske og baskiske separatistpartier for å kunne regne med deres støtte i tiden fremover.

– Det er mye smerte og forargelse i Catalonia, og mange katalanere vil ha problemer med å forstå vår stemme. Det er opp til deg. Vi vil følge med på hva du sier, sa Carles Campuzano fra det katalanske separatistpartiet PDeCAT til den spanske nasjonalforsamlingen da de stemte for mistillitsforslaget.

Sánchez støttet beslutningen fra Rajoys regjering om å ta i bruk artikkel 155 overfor Catalonia, etter katalanernes folkeavstemning om selvstendighet.

Paragraf 155 i den spanske grunnloven gir regjeringen fullmakt til å overprøve regionale myndigheter.

Margarita Robles er Spanias nye forsvarsminister. Foto: J. J. GUILLEN / AFP

Sánchez er tidligere professor i økonomi, og har sagt at en regjering fra Sosialistpartiet vil følge statsbudsjett som den konservative regjeringen la frem.

Dette for å unngå å skape turbulens rundt den spanske økonomien og av hensyn til verdensøkonomien.

For å forhindre et maktvakuum sier spansk lov at mistillitsforslagets forfatter tar over som ny statsminister hvis den sittende blir felt.

Pedro Sanchez ble derfor i dag tatt i ed som ny statsminister sammen med sin regjering av kong Felipe.