– Det kommer til å bli lange køer i valglokalene 6. november. Jeg vil være sikker på at jeg får stemt, så jeg har gjort det i dag.

Det sier James Fredricksen til NRK etter at han har forhåndsstemt torsdag.

USA holder tirsdag 6. november valg til Representantenes hus og 35 plasser i Senatet, et valg som vil få dramatisk betydning for de neste to årene.

Fredricksen, som har danske aner, er en av flere velgere som NRK møter utenfor valglokalet i kommunebygningen i Kenosha, en by i Wisconsin.

NRK belyser i en serie artikler fra den amerikanske byen Kenosha forskjellige saker i forbindelse med mellomvalget 6. november.

Kenosha ligger i delstaten Wisconsin, rundt ti mil nord for Chicago. Byen er valgt fordi den på flere måter illustrerer dagens USA.

Kenosha ligger i delstaten Wisconsin, rundt ti mil nord for Chicago. Byen er valgt fordi den på flere måter illustrerer dagens USA.

Kenosha er en tidligere tradisjonell industriby, der bilindustrien sto sterkt. Blant annet er rattet og setebeltet nyvinninger som stammer fra byen. Den siste bilfabrikken i Kenosha, en Chrysler-fabrikk, ble nedlagt i 2010.

Kenosha har delvis klart omstillingen til moderne høyteknologisk industri, og selskaper innen flyteknologi, avfallshåndtering og forsvarsindustri er blant dem som er etablert i byen.

Innbyggerne er i gjennomsnitt rikere enn i USA som helhet og har i høyere grad helseforsikring.

Når det gjelder det politiske, er Kenosha plassert omtrent midt mellom republikanerne og demokratene.

Kenosha ligger i Wisconsin, en av de tradisjonelt demokratiske delstatene som Donald Trump vant med knapp margin i presidentvalget i 2016.

I presidentvalget i 2016 delte byen seg omtrent helt likt mellom Donald Trump og Hillary Clinton. Trump fikk 36.025 stemmer mens Clinton fikk 35.770 stemmer.

Kenosha er en del av Wisconsins første kongressdistrikt. Distriktet har siden 1999 vært representert av Paul Ryan, den avgående lederen i Representantenes hus.

Wisconsin har flere valg der meningsmålingen viser at det er knyttet spenning til utfallet av. Den sittende demokratiske senatoren Tammy Baldwin utfordres av republikaneren Leah Vukmir. Den sittende republikanske guvernøren Scott Walker utfordres av demokraten Tony Evers. Og i første kongressdistrikt kjemper republikaneren Bryan Steil og demokraten Randy Bryce om å overta plassen etter Paul Ryan. Valgene til Senatet og Representantenes hus kan begge få avgjørende betydning for hvilket parti som får flertall etter valget.

Opp mot 40 prosent fler

– Vi har holdt åpent for forhåndsstemming siden 1. oktober. Så langt har rundt 5000 forhåndsstemt, sier Debbie Salas til NRK. Hun er ansvarlig for forhåndsstemning i Kenosha.

Debbie Salas er ansvarlig for forhåndsstemningen i Kenosha. Her viser hun frem maskinen som hjelper funksjonshemmede å fylle ut valgseddelen. Foto: Kristian Elster / NRK

Mens NRK er i valglokalet er det en jevn strøm av velgere som kommer inn og fyller ut valgsedlene.

Salas sier at 5800 forhåndsstemte ved forrige mellomvalg, i 2014.

Nå venter hun 7500-8000, noe som vil være en økning på opp mot 40 prosent.

– Jeg tror det har vært mer oppmerksomhet rundt valget nå. Folk er også mer klar over at de kan forhåndsstemme, sier Salas.

Velgere i Kenosha fyller ut valgseddelen. Hver velger bruker noen minutter, det er en rekke valg å ta stilling til. I Kenosha skal velgerne stemme på hvem de vil ha som senator og i medlem av Representantenes hus i Washington, hvem som skal være guvernør i delstaten og en rekke lokale valg. Foto: Kristian Elster / NRK

400.000 i Florida

Rapporter fra hele USA tyder på tendensen med mange forhåndsstemmer gjelder langt utover Wisconsin.

I Florida er det kommet inn over 400.000 tusen forhåndsstemmer via posten og i Texas var det lange køer da de mandag i denne uken åpnet for å forhåndsstemme.

Tall som er hentet inn av Michael McDonald, professor ved University of Florida, viste at torsdag hadde over 13 millioner amerikanere forhåndsstemt. I tre delstater er allerede det totale antall forhåndsstemmer fra 2014 passert.

På dette rommet i kommunebygningen i Kenosha oppbevares de foreløpig 5000 forhåndsstemmene. Stemmene blir ikke talt opp før valgnatten. Foto: Kristian Elster / NRK

Kan tyde på høy valgdeltagelse

Tradisjonelt er valgdeltagelsen ved mellomvalg i USA klart lavere enn ved presidentvalg.

For fire år siden stemte bare så vidt over en tredel av velgerne, 35,9 prosent, i mellomvalget.

Det var det laveste på over 70 år, men nå tror professor McDonald at den store andelen forhåndstemmer kan tyde på at det blir høy valgdeltagelse i år.

– Hvis disse tallene fortsetter, kan vi se en valgdeltagelse på linje med 1966, da 48 prosent stemte. Vi kan få oppleve en valgdeltagelse som ingen har opplevd før, sier McDonald.

Viktig for partiene

En av grunnene til de mange forhåndsstemmene er at begge partiene legger mye arbeid i å få folk til å stemme før valgdagen.

– Folk som har forhåndsstemt, er stemmer i banken, sier Erin Decker til NRK.

Hun er formann for Det republikanske partiet i Kenosha og sier at de oppfordrer republikanske velgere til å forhåndsstemme.

Både Demokratene og Republikanerne kontakter det de tror er «sine» velgere og ber dem stemme før selve valget. I mange tilfeller tilbyr partiene å kjøre velgere til valglokalet for å sikre seg at de stemmer.

– Det kan bli regn på valgdagen eller noe annet som gjør at folk lar være å stemme, sier Decker for å forklare innsatsen.

Debbie Salas på valgkontoret sier at de merker at partiene engasjerer seg.

– Mange velgere kommer med ferdig utfylte valgsedler der det er krysset av for et parti. Det er et tegn på at partiene har sendt dem valgsedlene, sier Salas.

Redd for lange køer

Under presidentvalget for to år siden var det i Wisconsin flere steder så lange køer at det valglokalene måtte forlenge åpningstiden.

Det var det første tegnet på at delstaten overraskende skulle gi flertall for Donald Trump.

Caitlyn Hansome vil ikke si hva hun stemte, men sier at det at hun er lærer for innvandrere og lever i flerkulturelt ekteskap, bør gi en pekepinn. Foto: Kristian Elster / NRK

Caitlyn Hansome sier at nettopp faren for å måtte stå lenge i kø, gjorde at hun valgte å gå og stemme i dag.

– Jeg forhåndsstemmer alltid, så jeg slippe å stå i kø, sier hun.

Langt flere stemte i primærvalg

Tendensen med større interesse for årets valgt enn ved tilsvarende valg for fire år siden, vises også i en studie fra forskningsinstituttet Pew Research.

Studien har sett på hvor mange som stemte i partienes primærvalg som peker ut hvem som skal være kandidater til Representantenes hus.

37 millioner amerikanere, 19,6 prosent av registrerte velgere, stemte i primærvalgene i år. Det er en økning på 56 prosent fra 2014, da 23,7 millioner stemte i tilsvarende valg.

Det kommer en jevn strøm av velgere inn til valglokalet i Kenosha mens NRK er der torsdag formiddag. Foto: Kristian Elster / NRK

Uklart hvem som tjener

Professor McDonald sier at så langt er det flere republikanere enn demokrater blant forhåndsstemmene, men legger til at det er normalt fordi eldre velgere stemmer først.

– I Wisconsin har vi ingen oversikt over hvilke velgere som har forhåndsstemt, sier Debbie Salas.

Demokratene håper at en høy valgdeltagelse vil føre til fremgang for partiet. Erfaringene fra tidligere valg, er at høyere valgdeltagelse øker sjansen for at flertallet skifter i Representantenes hus.

De tre valgene der flertallet har skiftet de siste 30 årene (1994, 2006 og 2010) er også de valgene med høyest deltagelse.

Carin Schulz hadde en klar motivasjon for å forhåndsstemme. Foto: Kristian Elster / NRK

Meningsmålinger har lenge vist at Demokratenes velgere har vært mest motivert for å stemme ved årets valg.

Republikanerne håper nå at striden rundt godkjennelsen av Brett Kavanaugh som ny høyesterettsdommer, har mobilisert også deres velgere.

For en av forhåndsvelgerne som NRK møter utenfor kommunebygningen i Kenosha, er det i hvert fall liten tvil om motivasjonen for å stemme:

– Jeg tåler ikke Donald Trump, så jeg ville forsikre meg om at stemmen min blir hørt, sier Carin Schulz.