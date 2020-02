Rekordmåling for Donald Trump

Den amerikanske økonomien går bedre enn på lenge. Det gjør også oppslutningen om USAs president Donald Trump.

49 prosent av amerikanere sier nå de synes president Trump gjør en god jobb, flere enn noen gang for meningsmålingsbyrået Gallup.

Like viktig er det at flere amerikanere enn på 20 år mener økonomien går riktig vei – og at 94 prosent av republikanere sier de nå støtter presidenten.

For fire år siden, da Trump først stilte som presidentkandidat for Republikanerne, var partiet svært delt i synet på den tidligere eiendomsmogulen og realitykjendisen.

– Fire nye år

73 år gamle Trump feiret en sterk økonomi og gode jobbtall i sin årlige tale til nasjonen natt til tirsdag. Dette var Trumps tredje tale som president.

– USA blomstrer og er høyt respektert igjen (...), økonomien er bedre enn noensinne, sa Donald Trump til Kongressen.

Flere av republikanerne i rommet svarte på Trumps optimistiske tale med taktfaste rop om «fire nye år».

USAs økonomi har vokst mer under andre presidenter, men arbeidsledigheten er nede på lave 3,5 prosent og amerikanske husholdninger har mer å rutte med enn før.

Riksrettssaken i glemmeboksen

Det er lett å glemme at Donald Trump står midt i en vond riksrettssak, der han anklages for maktmisbruk og forsøk på å hindre Kongressens arbeid. I samme rom som Trump holdt sin optimistiske tale til nasjonen, startet Kongressen riksrettsprosessen mot Donald Trump for sju uker siden.

Men også den ser ut til å gå presidentens vei.

Bare to republikanere i Senatet stemte for å kalle inn vitner, noe som ikke er nok. Det har hele tiden vært forventet at Republikanerne stiller seg bak Trump, og at han dermed blir frikjent i Senatet på onsdag.

Tøffe dager for Demokratene

Mens Trump jubler for gode tall, har det vært tøffe dager for Demokratene. Fortvilelsen er stor over kaoset rundt stemmetellingen i Iowa, i den første delstaten ut i den lange valgkampen for å velge partiets presidentkandidat og altså Donald Trumps motstander.

Etter Trumps tale til nasjonen, valgte Demokratenes leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, å rive i stykker talen, som hun kalte et «manifest av usannheter».

Og det var mange usannheter, ifølge amerikanske faktasjekkere, blant annet i AP.

Flere mot enn for

Selv om Gallup gir Trump høy oppslutning, nyanserer gjennomsnittet av alle målingene tallene noe.

Et gjennomsnitt av denne typen meningsmålinger gir presidenten en oppslutning på 44,9 prosent, noe som er lavere enn så godt som alle tidligere presidenter.

Fortsatt mener et flertall av amerikanere, hele 52 prosent av de spurte, at Trump ikke gjør en god jobb.