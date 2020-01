Tunnelen starter i et industriområde i den meksikanske byen Tijuana og slutter i et område med lagerbygninger utenfor den amerikanske byen San Diego, helt sør i California.

Den underjordiske forbindelsen mellom de to byene ble oppdaget i august, men først i går gikk amerikanske myndigheter ut med informasjon og bilder.

Inne i tunnelen er det lagt skinner til en fraktevogn. Foto: Cbp / Reuters

Tunnelløpet er ca. 1,7 meter i høyde, 60 cm i bredde og ligger 21 meter under bakken.

Tunnelen ble først oppdaget på den meksikanske siden.

Det er ikke kjent hvor lenge tunnelen har vært i bruk. Utgangen på amerikansk side var sperret med et lass med sandsekker. Et sideløp var startet på, men ikke fullført. De som har vært nede og sjekket tunnelen mener at planen var å flytte utgangen på San Diego-siden.

Trolig narko-tunnel

Det er ikke kjent hvem som har bygget tunnelen, men den ligger i et område som det beryktede mexicanske narkokartellet Sinaloa opererer.

– Det at tunnelen er så sofistikert bare viser kartellenes økonomiske ressurser og besluttsomhet, sier John Callery, som er amerikansk spesialagent i USAs føderale narkotikapoliti (DEA) til internasjonale nyhetsbyråer.

Dette er tunnel-nedgangen på den amerikanske siden, i San Diego. Tunnelen gikk under flere lagerbygninger i området. Foto: Elliot Spagat / AP

Meksikanske narkokarteller tjener ifølge offisielle vurderinger mellom 120 og 190 milliarder kroner på smugling og salg av ulike narkotiske stoffer.

Den tidligere lederen av Sinaloa-kartellet, Joaquin «El Chapo» Guzman, sitter fengslet på livstid i USA.

En tilsvarende tunnel, men ikke fullt så lang, ble oppdaget i San Diego i 2014.

Den første smuglertunnelen ble imidlertid avslørt tilbake i 1990, da «El Chapo» så etter nye måter å frakte narkotika inn i USA på. Siden er flere tunneler blitt avdekket i grenseområdene mellom Mexico og de amerikanske delstatene Texas og California.

Bare siden 2006 er det funnet 15 tunneler tilsvarende den siste, som er bygget med lys, ventilasjon, heis og jernebanespor, i California. Mange av dem ender også i det samme industriområdet, Otay Mesa, utenfor San Diego.

De siste årene har myndighetene tatt i bruk elektroniske hjelpemidler, som bakkegjennomtrengende radarer, i forsøket på å avsløre smuglertunneler.

Etter amerikansk lov må myndighetene fylle igjen undergangene med asfalt.

Drapsbølge i Mexico

I 2019 ble det begått 34.582 drap i Mexico. Det er det høyeste antallet siden myndighetene startet å føre en samlet oversikt i 1997, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Det fremgår imidlertid ikke hvor mange av drapene som er knyttet til organisert kriminalitet.

President Lopez Obrador ble i 2018 valgt på løftet om å bekjempe den voldelige kriminaliteten, som rir landet. Han la også frem en plan som skulle få ned antallet drap.

Men til tross for en rekke arrestasjoner, er drapstallene fortsatt skyhøye. Mye av kriminalisten er knyttet til narkokartellene og kriminelle gjenger.