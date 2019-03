Rekordhøy valgdeltakelse i Nord-Korea

Valgdeltakelsen er dermed enda høyere enn ved sist valg, da 99,97 prosent gjorde sin borgerplikt.

Borgere som jobber i utlandet eller på sjøen hadde ikke anledning til å stemme, melder det statlige nyhetsbyrået KCNA.

Kim Jong-un leverer sin stemme i Pyongyang. Foto: Kcna Via Kns / AFP

For alle andre regnes det som en plikt.

«Alle velgerne deltok samlet i det landsomfattende valget for å forsterke vårt folks makt, som er stødig som en stein», skriver KCNA.

– Jeg er veldig stolt av å stemme for første gang. Jeg er lykkelig over å være en borger, og jeg vil gjøre mitt beste for fremtiden til landet mitt, sier den 19 år gamle studenten Kim Ju Gyong til AP.

Ingen alternativer

Valget av representanter til den lovgivende forsamlingen, Den høyeste folkeforsamling, holdes hvert femte år.

Det var aldri noen tvil om resultatet. Det er bare ett godkjent navn per plass på hver stemmeseddel, og alle kandidatene ble valgt med 100 prosents oppslutning.

Det private stemmeavlukket blir lite brukt. Foto: Ed Jones / AFP

Det er mulig å stryke kandidater fra lista, men det er så godt som uhørt, skriver AP.

Ifølge BBC vil det umiddelbart vekke mistanke hvis noen bruker det private avlukket i stedet for å bare putte den ferdigutfylte stemmeseddelen i urnen.

Det er også fare for å få det hemmelige politiet på nakken og bli erklært sinnssyk, sier analytikeren Fjodor Tertitskij.

– Kims søster valgt inn

Det var 687 kandidater til parlamentet, fordelt på landets distrikter.

Det er ikke offentliggjort noen liste over kandidatene, men ifølge sørkoreanske Yonhap er Kim Jong-uns yngre søster, Kim Yo-jong, blant de nye innvalgte.

Kim Yo-jong er Kim Jong-uns yngre søster, og regnes som en av hans aller nærmeste. Hun har deltatt på flere utenlandsbesøk etter at hun overraskende dukket opp i Sør-Korea under vinter-OL i fjor. Foto: Jorge Silva / AFP

Hun har steget raskt i gradene de siste årene, og er allerede en del av kommunistpartiets øverste ledelse.

Forsamlingen har representanter fra hele landet, som plukkes ut på forhånd av Kim Jong-uns regjerende kommunistparti. Hver av dem representerer mellom 30.000 og 35.000 innbyggere.

Kim leverte selv sin stemme ved Kim Chaek-universitetet i Pyongyang.

Valglistene var hengt opp utenfor stemmelokalet. Foto: ED JONES / AFP

Feiret med musikk og dans

Å bli valgt regnes som en stor ære. Ifølge AP brukes det ofte til å belønne fremadstormende tjenestemenn og til å erstatte representanter som ikke lenger regnes som nyttige.

Alle må registrere seg med ID-kort før de får lov til å stemme. Foto: Ed Jones / AFP

Dagen ble feiret ved valglokalene. Musikere spilte for alle som ventet på å komme inn, og dansere underholdt velgere på vei ut.

Det er forventet at alle som har levert sin stemme deltar i feiringen etterpå og uttrykker glede over å ha stemt.

«Dette valget vil tydelig manifestere vårt folks ubevegelige vilje til å støtte og stole på vår høyeste leder Kim Jong-un gjennom alle stormer og påkjenninger,» skrev Kims parti i en uttalelse søndag.

Forsamlingen møtes bare en eller to ganger i løpet av året for å godkjenne politikk som allerede er vedtatt av Kims parti. Presidentskapet møtes oftere, og har tettere bånd til Kim og resten av ledelsen i landet.