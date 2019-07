Rekordbeslag av elfenben og neshorn

På den internasjonale flyplassen i Hanoi må tollerne ha gjort store øyne da de så hva som var om bord i Etihad-flyet som kom fra De arabiske emirater før helgen.

De brukte en halv dag på å pakke opp innholdet i 55 mistenkelige esker, skriver The Guardian.

Innholdet førte til et av de største beslagene av horn fra neshorn i sørøst Asia noensinne.

I eskene fant de 125 kilo med horn til en verdi av over 60 millioner kroner.

Til tross for at det siden 1977 har vært forbudt å avlive neshorn og selge de ettertraktede hornene, fortsetter svartebørshandelen å stige.

Det er ikke første gang tollerne på flyplassen i Hanoi i Vietnam beslaglegger horn fra neshorn. Dette bildet er fra 14 mars 2017 da de fant 100 kilo med horn i kofferter som kom med et fly fra Kenya. Foto: Str / AFP

Særlig Vietnam er blitt et transittsted for svartebørshandel av elfenben og horn fra neshorn.

Potensmiddel og kreftbehandling

I Vietnam selges hornet til neshorn i pulverform.

Mange der hevder at pulveret kan brukes til mye, fra å kurere «fyllesyke» til kreft. Andre bruker det som potensmiddel.

Det er store penger å tjene for dem som operer i den illegale bransjen.

Ett kilo pulver fra neshorn selges for over en halv million kroner (60.000 amerikanske dollar).

The Guardian skriver at bare i Sør-Afrika blir tre neshorn drept hver eneste dag. Avisen skriver at det er kun 29.000 neshorn igjen i verden.

Stort beslag av elfenben

Samtidig som Vietnam setter rekord i beslag av hornet fra neshorn, skjer det samme når det gjelder elfenben ett annet sted i sørøst Asia.

I Singapore har tollere satt ny rekord i beslag av elfenben da de åpnet en container som ankom med et skip fra Øst-Afrika. Der fant de store mengder elfenben som hadde blitt fraktet fra Kongo, skriver The Guardian.

Her er litt av beslaget av elfenben fra havna i Singapore 23 juli da tollerne åpnet en container som var på vei fra Kongo til Vietnam. Foto: Handout / Reuters

I fraktdokumentene stod det at kontaineren inneholdt tømmer fra Kongo og at frakten skulle videre til Vietnam.

Beslaget i Singapore i forrige uke er så stort at myndighetene mener de stammer fra minst 300 elefanter.

Dyrevernere slår alarm fordi tallet på elefanter i Afrika har gått dramatisk ned de siste årene. WWF mener elefanten som rase står i fare for å dø ut.

Statussymbol

På samme måte som med hornet fra neshorn blir elfenbenet brukt som ingrediens i medisin og potensmiddel i enkelte asiatiske land.

Smykker og pyntegjenstander laget av elfenben og hornet til neshorn er statussymbol i Kina og Vietnam. Foto: Thanh Nguyen / AFP

Spesielt i Kina er det statussymbol å ha smykker og andre pyntegjenstander som er laget av elefantenes støttenner. Kina var lenge verdens største marked for elfenben.

Selv om Kina offisielt innførte et forbud mot omsetning av produkter fra elefanter og andre truede dyrearter i desember 2017, har svartebørshandelen fortsatt i stor stil.

Fra 20 millioner til 350.000

Før europeerne koloniserte de fleste landene i Afrika, kan det ha vært 20 millioner elefanter på kontinentet, skriver CNN.

I 1979 var antallet elefanter i Afrika redusert til 1,3 millioner.

En omfattende panafrikansk undersøkelse i regi av Great Elefant Census, viste at fra 2007 til 2016 ble tallet på elefanter redusert med 30 prosent, eller 144.000 dyr.

I dag skal det være om lag 350.000 elefanter igjen i Afrika.

Krypskyting

Verdens naturfond (WWF) bekrefter at det er krypskyting som er den desidert største trusselen mot elefantene.

Krypskyttere dreper elefantene, hugger av støttennene og lar resten av dyret ligge igjen.