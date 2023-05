Rekord: 17 mennesker i rommet samtidig

De tre kinesiske romfarerne Jing Haipeng, Zhu Yangzhu, og Gai Haichao er nå i rommet. Etter oppskytningen fra romfartsbasen Jiuquan brukte de noen timer på å komme fram til romstasjonen Tiangong. Der møtte de tre andre kinesere.

OPP I ROMMET TIRSDAG: De tre kineserne Gui Haichao, Jing Haipeng og Zhu Yangzhu er nå i rommet.

Om bord i stasjonen Tiangong ventet den gamle besetningen på den nye. De tre i den gamle besetningen er Fei Junlong, Deng Qingming og Zhang Lu.

Kinesiske astronauter kalles taikonauter. Det er altså nå seks av dem i rommet. Det vil si fram til lørdag. Da kommer den gamle besetningen hjem.

PÅ PLASS: Den nåværende besetningen i den kinesiske romstasjonen Tiangong-2. Fei Junlong, Deng Qingming og Zhang Lu.

I tillegg til disse seks, var det tirsdag elleve romfarere av forskjellige typer, og fra forskjellige nasjoner, om bord i Den internasjonale romstasjonen, ISS.

Det betyr at det på et tidspunkt var 17 mennesker i rommet. Fordelt på to romstasjoner. Det var rekord.

IKKE FRA STAR TREK: Dette er et radarbilde av den kinesiske romstasjonen Tiangong. Det er tatt fra bakken. Seks kinesere vil snart være i denne stasjonen. Foto: HANDOUT / AFP

Russere

Det er også kosmonauter i rommet. Altså russiske astronauter. De er del av den nåværende besetningen i Den internasjonale romstasjonen. De tre er Dmitri Petelin, Sergey Prokopyev og Anna Kikina.

Det er én japaner i rommet. Koichi Wakata fra Jaxa. Han er ombord i ISS som en del av den nåværende besetningen. Det er også tre amerikanere i ISS som en del av besetningen. Det er Frank Rubio, Josh Cassada og Nicole Mann.

SAMARBEIDER GODT: Nå er det russere, amerikanere og én japaner som sørger for at ISS er i god stand. Foto: Nasa

Turister

I rommet var det også tre betalende passasjer og deres pilot. De ble skutt opp med et Dragon-romfartøy fra selskapet SpaceX. Piloten er den meget erfarne tidligere Nasa-astronauten Peggy Whitson. Nå jobber hun for selskapet Axiom Space.

21. mai dro Whitson og hennes tre passasjerer opp i rommet. Tirsdag formiddag var de fire også i ISS. Det betyr at det var temmelig trangt der.

Tirsdag klokka 15 norsk tid gikk de fire ombord i romfartøyet sitt igjen. De skulle lande på jorden.

TRANGT: Det er nå elleve mennesker i Den internasjonale romstasjonen, ISS. Foto: Nasa / AP

Første kvinne

To av passasjerene på turistturen har ikke brukt egne penger. Den saudi-arabiske romfartskommisjonen har lagt ut. Det er snakk om mye penger. Den nøyaktige summen er hemmelig, men under forrige tur kostet hvert sete i overkant av en halv milliard kroner.

De to fra Saudi-Arabia er Rayyanah Barnawi og Ali AlQarni. Han som betaler alt selv, er amerikaneren John Shoffner.

Barnawi ble den første kvinne fra Saudi-Arabia i rommet.

TURISTTUR: Peggy Whitson til venstre i bildet arbeider for pengene. Rayyanah Barnawi er helt til høyre. Foto: AP

Lenge siden sist

Den gamle rekorden ble satt 14. mars 1995. Da var det tretten mennesker i rommet samtidig. Sju var i den amerikanske romfergen Endeavour. Tre russere oppholdt seg i romstasjonen Mir.

Én amerikansk astronaut og to russiske kosmonauter satt samtidig presset sammen i fartøyet Sojus TM21.

KUNNE FRAKTE MANGE: Hele sju mennesker var det plass til i romfergen. Foto: NASA

Eller kanskje ikke

Det kan være at amerikanske myndigheter mener at den nye rekorden ble satt 25. mai. Det avhenger av definisjonen for hvor rommet begynner. Amerikanerne setter grensen ved 80 kilometer. Stort sett resten av verden mener 100 kilometer er den riktige.

Dersom amerikanerne har rett, så var det i en kort periode 25. mai hele 20 mennesker i rommet.

Fartøyet VSS Unity fra Virgin Galactic hadde med seg seks mennesker da det i noen sekunder var ute i det «amerikanske rommet». Unity var på det høyeste 87 kilometer over bakken.

SEKS MENNESKER: De fikk oppleve mikrogravitasjon og synet av jorden fra utsiden, men det er bare amerikanerne som mener besetningen på VSS Unity var ute i rommet. Foto: HANDOUT / AFP

En rekord for fall

Det er lite trolig at den nye rekorden vil holde lenge. Det er høy aktivitet innen romfarten for tiden.

India er et nytt land som ligger nær ved å sende opp sine egne i rommet. Da vil vi få indiske astronauter, gaganauter.

Kineserne har store planer. Det er mulig den kinesiske romstasjonen vil bli utvidet. Kina skal også til månen innen utgangen av dette tiåret.

SpaceX har ambisjoner om å sende mange mennesker ut i rommet samtidig. Selskapet skal bruke sitt nye romfartøy Starship til dette. Fartøyet er ennå ikke operativt. Kommer Starship i drift, vil én av de tidlige ferdene være en tur rundt månen med ti mennesker.