Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Nyheten kom kort tid etter at Trump beskyldte FDA for å forsøke å forsinke tesingen av vaksinekandidater mot koronaviruset av politiske årsaker.

USAs president hevder at behandlingsmetoden, rekonvalesens plasma, er et historisk gjennombrudd i behandlingen av koronaviruset.

– Behandlingen er trygg og veldig effektiv, sier Donald Trump på en pressekonferanse søndag kveld.

Kort tid etter sa kommisær i det amerikanske mat- og legemiddelverket FDA, kommissær Stephen Hahn, på den samme pressekomferansen, at behanldingsmetoden ikke er ferdig testet, men at den ser lovende ut.

Behandlingen innebærer å flytte blodplasma til syke pasienter, fra pasienter som har fått antistoffer i blodet etter å ha blitt friske av covid-19.

Fagfolk er kritiske

Ifølge avisen The Washington Post tror flere fagfolk at behadnlingen har noen fordeler når det kommer til behandling av koronaviruset, men det er langt fra et gjennombrudd.

Presidenten ble konfrontert med dette på pressekonferansen, men unngikk å svare på kritiske spørsmål fra journalister.

Tidligere kommissær i det amerikanske mat- og legemiddelverket FDA, Scot Gottlieb, sier at behandlingsmetoden slett ikke er ny og at den er tilgjengelig fra før. Den er allerede gitt til over 70.000 pasienter, skriver The Washington Post.

Lege i spesialisering ved sykehuset i Levanger, Lars Mølgaard Saxhaug, skriver på Twitter at det er stor usikkerhet knyttet til denne behandlingen.

På spørsmål fra NRK-journalist Hallvard Sandberg om man vet nok om effekten av blodplasma til at dette er en «revelusjon» svarer han:

– Absolutt ikke. Den eneste behandlingen vi har noen bevis for at kan ha effekt er dexometason. Siden studiene på rekonvalesens plasma så langt i all hovedsak har vært uten kontrollgruppe er det stor usikkerhet om nytte og skade. Dette er et trist skue, FDA brukes i valgkampspill, skriver Saxhaug på Twitter.

De eneste medisinene som har vist noen effekt i behandling av covid-19 er Remdesivir og deksametason, skriver Nature.

Mener FDA hindrer vaksine-forskning

Pressekonferansen kom etter at presidenten beskyldte FDA for å hindre vaksine-testing av politiske grunner.

Han mener FDA forsøker å utsette forskningen slik at det ikke kommer noen resultater før etter presidentvalget.

