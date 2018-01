Det er snart ti måneder siden Rakhmat Akilov kjørte en lastebil i høy hastighet nedover Drottninggatan i Stockholm. Fem mennesker døde og 14 ble såret.

Påtalemyndigheten ved påtaleansvarlig Hans Ihrman la tirsdag formiddag ned tiltale om livstid for terroristen Rakhmat Akilov (39).

Akilov er tiltalt for terrorhandling, forsøk på terrorhandling og for å ha utsatt andre for fare.

– Arkivlov erkjenner terrorhandlinger som førte til fem mord og forsøk på å myrde flere. Han innrømmer at der er han som kjørte bilen, sier hans advokat Johan Eriksson under tirsdagens pressekonferanse i Stockholm.

– Vil ikke ha livstid

Forsvareren forklarte at bakgrunnen for Akilovs gjerninger er ønske om at Sverige ikke skal delta i koalisjonen mot IS.

– Det er motivet og han erkjenner at han bør dømmes på bakgrunn av det påtalemyndigheten legger ned, altså terrorhandlinger og forsøk på terrorhandlinger, forteller Eriksson.

Advokat Johan Eriksson forteller pressen hva Akilov synes om tiltalen om livstid. Foto: Jonas Ekstromer / AFP

Til tross for å erkjenne mordene og terrorhandlingen er han uenig i tilaten om livstid.

– Akilovs ønsker at straffen skal tidsbestemmebes at han ikke skal straffes til livstidsfengsel, forteller Eriksson, og sier det ikke er en uventet reaksjon.

– Regnet med å dø

På spørsmålet om Akilov hadde håpet å dø under terrorhandlingen svarer forsvareren at hans klient hadde trodd han skulle dø da han utførte angrepet.

– Han trodde han skulle dø etter handlingen, men om han ville dø får min klient redegjøre for selv. Jeg vil at han selv skal forklare om han oppfatter seg som en radikal islamist, ikke at jeg skal sammenfatte hva som er blitt sagt ved nesten 600 siders avhør, sier Eriksson.

– Hvordan har Akilov det nå? spør en journalist på stedet.

– Han har hatt restriksjoner som er strengere enn jeg noen gang har opplevd med andre klienter, det påvirker han selvfølgelig, svarer Eriksson.

Eriksson er kjent som en populær og dyktig advokat i Sverige.

– Ville straffe Sverige

– Mitt mål er at han aldri mer skal kunne bevege seg fritt i vårt samfunn, sa påtaleansvarlig Hans Ihrman tirsdag formiddag.

Påtaleansvarlig Hans Ihrman (til venstre) og etterforskningsleder Christer Nilsson (til høyre presenterte tirsdag tiltalen mot Akilov. Foto: Henrik Montgomery / AFP

På spørsmål om hva som kan være motivet for angrepet, sa Ihrman at det var å straffe Sverige for at landet deltar i den globale koalisjonen mot ekstremistgruppa IS.

Den påtaleansvarlige sa Akilov ble radikalisert, men han ville ikke gi ytterligere detaljer.