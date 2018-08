Regnbueørret kan bli merket og solgt som laks i Kina

De nye kinesiske reglene sier at laks er et paraplybegrep for laksefamilien, og at regnbueørreten derfor kan kalles «laks», siden arten hører til laksefamilien.

LAKS: En laks blir filetert på Bremnes Seashore på Bømlo. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Det var den kinesiske publikasjonen Global Times som tidligere denne uka kom med nyheten om forskriftsendringen.

I slutten av mai avslørte den statlige tv-kanalen CCTV at en tredel av all fisk som har blitt solgt i Kina merket som laks, faktisk er regnbueørret fra Qinghai-provinsen. BBC skriver at avsløringen gjorde kinesiske forbrukere sinte og redde, siden regnbueørret kan være billigere å produsere, og arten får lettere parasitter enn laks.

I forrige uke ble det nye forslaget til forskrift lansert i Kina. Det er uvisst hvilke konsekvenser dette vil få for norsk eksportindustri, sier fiskeriutsending i Kina, Victoria Braathen til NRK.

– Bør skilles

Hun forklarer at det er en nylig etablert lakseorganisasjon som har kommet med denne nye gruppestandard for laksefisk i Kina, og at Norges sjømatråds forståelse av dette er at det legges til rette for at man vil kunne merke regnbueørret med «laks». Dette er noe sjømatrådet ser kritisk på.

KRITISK: Fiskeriutsending til Kina, Victoria Braathen, er kritisk til å merke to forskjellige fiskearter som den samme. Foto: Norges Sjømatråd

– Utgangspunktet for oss er at regnbueørret og laks er to forskjellige arter, og at de bør skilles klart både i navn og produktmerking, sier Braathen.

Hun kjenner igjen problematikken fra da Norge for noen år siden lanserte norsk torsk i landet.

Det kinesiske språket har et samlebegrep for «hvitfisk» som ikke mellom artene, forklarer Braathen. Dermed har det vært viktig for de norske produsentene å differensiere den norske torsken, ved og merke den som «norsk arktisk torsk».

Økende eksport

Tydelig merking og markedsføring kan bli enda viktigere fremover, om dette forslaget blir iverksatt, også for den norske laksen.

– Dette forslaget har skapt ganske mye diskusjon. Forbrukerne er opptatt av matsikkerhet og ønsker klar og tydelig informasjon om hvilke produkter de kjøper.

NORSK STOLTHET: Laksen er en stor norsk eksportvare. Her er statsminister Erna Solberg (H) sammen med KrF-leder Knut Arild Hareide på valgkampturné på Bømlo i 2017. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Hittil i år har Kina kjøpt mer enn 7514 tonn fersk norsk laks, ifølge tall fra Sjømatrådet. Det er en økning på 682 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, ifølge Braathen.

– Vi skal fortsette å promotere våre norske sjømatprodukter. Importerte varer er godt anerkjent i Kina, og norsk sjømat har høy preferanse blant kinesiske konsumenter. Opphavsmerking blir viktigere, og det er viktig å vise hvilket land produktene kommer fra.

Matvareskandale

I lanseringen av den nye regelendringen skriver CAPPMA at de nye reglene er laget for å klargjøre definisjonen av laks, og for å regulere produksjonen, etter matvareskandalen i mai.

REKORD FOR LAKSEEKSPORT: Norge eksporterte 159.000 tonn sjømat til en verdi av 7,1 milliarder kroner i juli. Det er en økning på 7 prosent i eksportverdi fra samme måned i fjor. Foto: Terje Maroy / AFP

Ifølge BBC har emneknaggen #RainbowTroutBecomesSalmon (regnbueørret blir til laks) trendet på det populære kinesiske sosiale mediet Weibo, etter at forslaget ble offentliggjort.

– Kan vi nå kalle en sjø og en innsjø det samme? De er jo teknisk sett like, skriver en bruker.

– La oss merke kreps som hummer i stedet, skriver en annen.