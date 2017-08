Regjeringsstyrker nærmer seg IS' siste skanse

Deir al-Zor i det østlige Syria er regnet som IS' siste skanse i Syria etter at Raqqa har vært under angrep i flere uker.

Nå melder det statlige nyhetsbyrået Sana at soldater hadde gått inn i byen Al-Sukhnah fra tre retninger, ifølge Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), melder AFP.

Al-Sukhnah var regnet som den ytterliggående islamistgruppa IS' siste høyborg i Homs-provinsen.

Syriske myndigheter har så langt ikke kommentert meldingene om at byen skal være erobret, melder NTB.

Al-Sukhnah ligger langs motorveien mellom byene Palmyra og Deir al-Zor.

Rykker frem flere steder

Regjeringsstyrkene skal også ha rykket frem mot Deir al-Zor lenger nord, med «betydelig framgang» sør for Raqqa by.

– Det er nå bare fire kilometer mellom regimestyrkene og byen Madan, som er den siste IS-kontrollerte byen på landsbygda i Raqqa-provinsen, ifølge SOHR.

Madan ligger rundt fem mil fra Deir al-Zor, en by som var Syrias sjuende største før borgerkrigen brøt ut.

En fra Den soldat frie syriske hær i kamper i Raqqa torsdag i denne uken. Foto: Uncredited / AP

– Kontrollerer mer enn halve Raqqa

Mens regjeringsstyrkene rykker frem mot Deir al-Zor, konsentrerer de USA-støttede styrkene kampen mot IS i byen Raqqa, som IS har erklært som hovedsete i sitt kalifat.

USA støtter opprørsalliansen Syriske demokratiske styrker (SDF) som kjemper mot IS i byen.

SDF sier at de nå har erobret over halvparten av Raqqa, men rapportene går ut på at det er svært harde kamper inne i byen.