Regjeringspartiet størst i Zimbabwe

Dei førebelse resultata viser at regjeringspartiet ZANU-PF har fått 109 av 208 seter i nasjonalforsamlinga, opplyser valkommisjonen i landet ifølgje Reuters.

Opposisjonspartiet Movement for Democratic Change (MDC) har fått 41 representantar, medan det står att å fordele dei 58 siste plassane i nasjonalforsamlinga.

Opposisjonen erklærte siger

Leiaren for MDC, Nelson Chamisa, gjekk tysdag ut og hevda at partiet hadde vunne valet med klar margin. Styresmaktene svarte med trugslar om å fengsle kandidatar som tek sigeren på forskot.

Dei første offisielle resultata var lova tysdag ettermiddag, men dei lét vente på seg. MDC skulda valkommisjonen for å forseinke resultata med vilje, for å favorisere regjeringspartiet.

MDC har også varsla demonstrasjonar dersom valresultatet tyder på juks. Den statlege valkommisjonen meiner på si side at valet gjekk rett føre seg.

– Vi er overtydde om at det ikkje var noko form for triksing med stemmene, sa leiaren for valkommisjonen, Priscilla Chigumba.

Jamt løp

Valet er det første sidan tidlegare president Robert Mugabe vart kasta frå makta under militærkuppet i november i fjor. Etter at Mugabe vart avsett, vart Mnangagwa innsett som ny, fungerande president i Zimbabwe.

Han lova at det skulle bli halde val som planlagt, og var sikker på at han kom til å ta ein overlegen siger. Få dagar før valet viste derimot meiningsmålingar at berre var tre prosent som skilde presidenten og Chamisa.

Sjølv om regjeringspartiet har sikra fleirtal i nasjonalforsamlinga, treng dei to tredjedels fleirtal for å kunne endre grunnlova. For å klare det treng partiet ytterlege 30 representantar.