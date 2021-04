– Vi har funnet et kompromiss sa en tydelig lettet finsk statsminister Sanna Marin til finsk presse onsdag formiddag, etter at det helt til det siste var fare for at regjeringssamarbeidet ville bryte sammen, først og fremst på grunn av uenighet med den nest største partneren i regjeringen Senterpartiet.

Senterpartiet har i mer enn 80 år vært et av de ledende partiene i Finland, og har i lange perioder sittet med både statsminister og president.

Finlands president gjennom 25 år, Urho Kekkonen, hadde sin bakgrunn fra Senterpartiet.

Senterpartimannen Urho Kekkonen, her sammen med Norges tidligere utenriksminister Knut Frydenlund, var president i Finland fra 1956 til 1981. Foto: Henrik Laurvik / NTB

Men fra å veksle mellom å være Finlands største og nest største parti, er det nå blitt et mellomstort parti med en oppslutning på vel 10 prosent av velgerne.

Formelt er det forhandlingene om hvordan Finland skal få fart på økonomien etter koronaepidemien som har kastet landet ut i en ny regjeringskrise.

En regjeringskrise i Finland kan også få betydning for ratifiseringen av EUs fond for å møte følgende av koronakrisen.

Denne støttepakken må godkjennes av alle de 27 medlemslandene før den kan settes ut i livet.

Vil innføre unntakstilstand i Finland

Senterpartiet bare fjerde størst



Etter valget i 2019 ble sosialdemokratene det største partiet i Finland og siden desember 2019 har Sanna Marin vært finsk statsminister, i spissen for en regjering med mange unge kvinner i ledende posisjoner.

Regjeringen består av Sosialdemokratene, De grønne, Senterpartiet, Vänsterpartiet og Svenska folkepartiet som har støtte fra 117 av de 200 representantene i Riksdagen.

Sanna Marin dannet i desember 2019 en regjering dominert av kvinner. Foto: VESA MOILANEN / AFP

Men for det finske Senterpartiet har deltakelsen i regjeringen ikke vært noen suksess, hvis vi skal tolke meningsmålingene.

Oppslutningen har sunket jamt og trutt, samtidig som ledelsen av partiet har skiftet flere ganger.

Partiet er nå bare det fjerde største partiet i Finland, og er for lengst passert av De grønne i popularitet.

Annika Saarikko, her sammen med Finlands forrige statsminister Juha Sipilä, leder nå det finske Senterpartiet. Foto: LEHTIKUVA / Reuters

Slutt på bruk av torv til brensel?

Nå er det Annika Saarikko som leder partiet, og hun har de siste dagene truet med å trekke partiet fra regjeringen.

Årsaken er blant annet en omstridt skatt på bruken av torv i brensels- og kraftproduksjonen, noe mange mener er nødvendig for å begrense denne type kraftproduksjon, av miljøhensyn.

Det handler både om utslipp av klimagasser og bevaring av myrer for oppsamling av CO₂. Dette er en viktig symbolsak for De grønne i Finland, mens Senterpartiet mener det er viktig å bevare de arbeidsplassene som finnes i torvproduksjon, da særlig i distriktene.

Kraftverket i Jakobstad i Finland bruker torv og biomasse for å produsere energi. Foto: Kjell Wikman/YLE

– Det kompromisset vi er kommet fram til er selvfølgelig ikke fullkommet, men det er viktig at regjeringen med det vi nå er kommet fram til kan sende et signal om at vi er i stand til å ta viktige beslutninger sa Senterpartileder Annika Saarikko da det onsdag var klart at regjeringskrisen var avverget.

Hvis regjeringen i Finland hadde falt, kunne oppgaven å danne nye regjering gått til lederen for det nest største partiet i Finland, Jussi Halla-Aho fra Sannfinnene.

Sannfinnene er et høyrepopulistisk og innvandringsskeptisk parti, som også er kritisk til en for tett integrasjon i EU.