Regjeringskandidater på kollisjonskurs med Trumps syn på Russland

Under Senatets høringer for å godkjenne Trumps regjeringsmedlemmer ble påtroppende forsvarssjef James Mattis og påtroppende CIA-sjef Mike Pompeo gått hardt ut mot Russland.

Mens Trump hele tiden har prøvd å dysse ned trusselen fra Russland, gikk først påtroppende utenriksminister Rex Tillerson ut og advarte mot russerne og Vladimir Putin. Nå følger Pompeo og Mattis etter, skriver BBC. Sistnevnte mener Nato er under sitt største angrep siden 2. verdenskrig.

– Vi må anerkjenne at Putin prøver å splitte Nato-landene, og at vi må ta skritt for å forsvare oss, sier Mattis til forsvarskomiteen.

– Nato er under det største angrepet siden 2. verdenskrig. Fra Russland, fra terroristgrupper og fra hva Kina gjør i Sørkinahavet.

"Mad Dog Mattis"

Den tidligere firestjerners marinegeneralen har beskrevet Nato som den mest vellykkede militæralliansen i moderne historie. Trump har ved flere ganger undergravd den 70 år gamle organisasjonen.

Hvis han blir godkjent, blir Mattis, som har kallenavnet "Mad Dog", den første militære offiseren til å være forsvarsminister på mer enn 50 år.

Pompeo beskriver russiske forsøk på å påvirke det amerikanske valget som en "aggressiv aksjon".

– Russland har ikke gjort noe for å hjelpe i kampen mot IS, sier Pompeo.

Det er en mening som står i sterk kontrast til Trump som mener Russland kan være en "fantastisk alliert" i midtøsten.

Les også: Trump orienteres om russisk hacking

PÅTROPPENDE FORSVARSMINISTER: James Mattis. Foto: Jonathan Ernst / Reuters

Vil etablere en ny æra

Under utspørringen av Rex Tillerson onsdag, signaliserte han at han synes russerne har «neglisjert amerikanske interesser», og at han vil bruke utenriksminister-embetet til å etablere en ny æra med amerikansk lederskap globalt. Han kritiserte Russland for deres rolle i krigen i Syria, og for annekteringen av Krim.

– Russland utgjør en trussel, men de er forutsigbare i at de fremmer sine egne interesser. De har invadert Ukraina og annektert Krim, og støttet syriske styrker som bryter krigens regler. Våre allierte i Nato har all grunn til å være på vakt mot et fremadstormende Russland, sa Tillerson.

Trump inntar Det hvite hus 20. januar.