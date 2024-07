Den siste tiden har en rekke ukrainske byer blitt rammet av russiske missiler og bomber. Mange sivile har mistet livet, blant annet etter at flere sykehus er blitt truffet.

Støtte til luftvern har lenge vært ett av Ukrainas behov som har vært høyest prioritert. Tidligere i uken kunngjorde USAs president Joe Biden at Nato-land skal sende flere luftvernsystem til Ukraina de neste månedene.

I dag sier statsminister Støre at Norge bruker en milliard kroner fra Nansen-programmet til nettopp dette.

– De brutale angrepene vi har sett den siste uken, viser hvorfor det er så avgjørende for ukrainerne å få beskyttelse mot russiske angrep fra luften, sier statsminister Støre.

Han forteller at Norge i samarbeid med Tyskland denne høsten skal donere et komplett Iris-T luftvernbatteri til Ukraina. Iris-T er et luftvernsystem med mellomlang rekkevidde som kan skyte ned raketter og andre mål i luften.

Åpner for større Nansen-pakke

Donasjonen er den del av det norske Nansen-programmet for Ukraina, et statlig støtteprogram på 75 milliarder kroner som sikrer hjelp til Ukraina fra 2023 til 2027.

Norge donerer det Tyskland-produserte Iris-T-luftvernsystemet til Ukraina. Her var Iris-T på utstilling i Berlin for to år siden. Foto: FABRIZIO BENSCH / Reuters

I revidert nasjonalbudsjett la regjeringen opp til at inntil 4 milliarder kroner fra Nansen-programmet skal gå til luftvern i 2024. En stor del av disse midlene går til det tyske luftverninitiativet Immediate Action for Air Defense (IAAD).

Torsdag sier Støre at også Nansen-programmet kan bli justert.

– Jeg vil ikke utelukke at Nansen-programmet for Ukraina videreutvikles i omfang, beløp og innretning. Det skal vi ha en dialog med Stortinget om, sier Støre.

Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) sier at regjeringen har tett kontakt med Ukraina når de avgjør hvordan støtten skal brukes.

– Det er ukrainerne som kjenner behovene best, sier Eide til NRK.

Vil ha større og raskere våpenproduksjon

Krigen i Ukraina har utløst nye behov også på hjemmebane, ifølge Jonas Gahr Støre.

Nyheten om Iris-T kommer samme dag som statsministeren sier at han ønsker å styrke samarbeidet med våpenindustrien. Over sommeren vil han kalle inn industrien til et møte for å høre hva som trengs for å produsere mer våpen og ammunisjon i Norge, og hvordan det kan produseres raskere.

Soldater i Artilleribataljonen laster granater under en militærøvelse i Troms i 2020. Regjeringen vil at norske våpenprodusenter skal produsere mer ammunisjon. Foto: Ole-Sverre Haugli / Forsvaret

– Det er kritisk nødvendig for oss å vite at vi har tilgang til det vi trenger for å ha et godt forsvar, sier statsministeren til NRK.

Han ønsker et politisk samarbeid med industrien, som allerede har fått milliarder av kroner i støtte for å lage raskere og mer.

– Når vi har gitt av vårt utstyr til Ukraina, er det ikke bare å gå et sted å gjenskaffe og kjøpe som om det er en butikkvare, sier han.

Skal koordinere innad i Nato

Ledere av Natos 32 medlemsland er i disse dager samlet i Washington DC.

Under toppmøtet ble det kjent at Nato-land skal begynne å rapportere inn hva slags våpen de har på lager, og hva de kan produsere.

Søkte tilflukt i en metrostasjon Du trenger javascript for å se video.

Nato overtar oppgaven USA har hatt med å koordinere våpenleveranser til Ukraina. Militære lagre må etterfylles. Ny ammunisjon og artilleri skal produseres.

– Vi har mye høy kvalitet, men lavt volum i Norge. Nå må vi lytte, høre på erfaringer og se hvordan vi kan jobbe sammen, sier Støre.

Mer midler til vedlikehold

I tillegg til å øke det norske tilskuddet til Tysklands IAAD-initiativ, settes det av penger for å støtte Ukraina med reparasjon og vedlikehold av luftvernmateriell. Dette er et internasjonalt initiativ som gjennomføres i tredjeland.

Norge er blant lederne i den maritime koalisjonen for Ukraina og er medlem av kampflykoalisjonen og luftvernkoalisjonen.

– Det gjøres veldig mye bra arbeid i de tre koalisjonene Norge har valgt å prioritere, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Han påpeker at noe av det viktigste Norge kan gjøre når det gjelder luftvern, er å sørge for at materiell raskt kommer på plass i Ukraina.

– Norge er en betydelig bidragsyter til Ukraina innen luftvern og er i tillegg systemeier for Nasams, understreker Gram, med henvisning til det norskutviklede luftvernsystemet.