Regissør boikotter Georgia i protest mot abortlov

Flere av delstatene i USA har strammet inn og reaksjonene er mange. Mens Alabama har vedtatt den strengste loven i USA, har stater som Georgia, Ohio, Kentucky, og Mississippi skjerpet sine lover.

Ordføreren i byen Birmingham i Alabama sier de har fått melding om et teknologifirma som ikke vil etablere seg i byen på grunn av den nye abortloven. Et annet er i ferd med å revudrere sine planer av samme årsak, melder AL.com.

I Los Angeles har lokale myndigheter vedtatt at det ikke skal gjennomføres noe offentlige reiser til Alabama.

En av landets strengeste lover

I forrige uke vedtok Alabama-guvernøren en av USAs strengeste lover som kun vil tillatt hvis det er fare for mors liv. Leger som utfører inngrepet, risikerer å bli dømt til 99 års fengsel.

Det har ført til protester i flere av landets byer.

Nå vekker det også oppmerksomhet at regissøren bak suksess-serien «The Handmaid’s Tale» agiterer mot loven. Reed Morano skulle reist til Georgia for å se etter innspillingssted for Amazons nye satsing, «The Power».

Vil ramme der det svir

To personer har de siste månedene vært i Georgia og sett etter innspillingssteder og forberedt at Morano nå skulle komme dit.

– Vi hadde ingen problemer med å stanse hele prosessen umiddelbart. Det kommer ikke på tale at vi vil bruke penger på å film der, sier Morano til nyhetsmagasinet Time.

Magasinet skriver at Georgia i 2018 tjente nesten én milliard dollar, eller snaut ni milliarder kroner, på filmindustrien.

– Dette er en måte for oss å ramme delstaten der det svir, sier Morano.

Demonstranter foran Capitol i Georgia. Draktene fra «The Handmaid’s Tale» er ofte brukt i protestene mot strengere abortlov. Foto: Bob Andres / AP

Flere boikotter

Flere ansatte i filmbransjen frykter nå at boikotten kan få konsekvenser for dem. De siste årene har Californias dominans innen film vært mindre og mange produksjoner har blitt flyttet. Men den økende spenningen mellom Hollywoods filmbusiness og høyreorienterte delstater truer nå slike forflytninger i filmindustrien, skriver Time.

CNN melder at flere andre produsenter også vil boikotte Georgia. Deriblant David Simon, som sto bak «The Wire», sier han ikke vil filme i delstaten hvis ikke loven blir trukket tilbake.