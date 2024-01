Redningstjenesten på Island: – Vi vet ikke når dette tar slutt

– Situasjonen er prekær i Grindavik nå. Vi har sett at bakken kan gi etter på uvanlige steder, så du må være forsiktig med hvor du går, og alle forholdsregler må tas. Det sier Jón Þór Víglundsson, kommunikasjonsansvarlig for Iceland Search and Rescue (Ice-SAR), som jobber inne i Grindavik.

Bakken beveger seg fremdeles

Víglundsson sier det er vanskelig å leve med usikkerheten.

– Vi vet ikke når dette vil ta slutt, vi vet bare at det pågår. Vi må planlegge dagene våre ut fra det. Det er slitsomt, men det er noe vi må gjøre.

Jón Þór Víglundsson er kommunikasjonsansvarlig for Iceland Search and Rescue (Ice-SAR). Han sier at usikkerheten er en stor belastning for redningsmannskapene. Foto: NRK

Han forteller at bakken fremdeles beveger seg etter vulkanutbruddet.

– Om det kommer til å fortsette å skje, må vi bare vente og se. Vi prøver å finne ut hvor sprekkene er, hvor mulige faresoner er, og ta alle forholdsregler som trengs i arbeidet.

Ice-SAR er en frivillig redningstjeneste. Viglundsson forteller at de er på plass i byen i tilfelle noe skulle skje.

Redningsmannskaper jobber natt og dag i Grindavik. Foto: Sigurður Ólafur Sigurðsson

– For øyeblikket er vår jobb å assistere myndighetene som jobber der. Vi eskorterer folk inn i de farlige områdene. Noen av oss vurderer situasjonen slik den er nå, sjekke om det har kommet nye sprekker, har de gamle utvidet seg. Vi ser også på potensiell skade på infrastruktur.

Falt ned i sprekk

Da en av de mange sprekkene i jordskorpen etter vulkanutbruddet i desember skulle tettes inne i Grindavik i forrige uke, gikk det galt. En mann falt ned under overflaten.

Viglundsson forteller at mannen var nesten ferdig med jobben.

– Ingen vet hva som skjedde. Kollegaen hans var borte noen minutter, da han kom tilbake hadde sprekken rast inn.

Over 200 frivillige deltok i redningsaksjonen.

Redningsmannskapene måtte bruke klatreutstyr for å komme ned i den 30 meter dype sprekken. Foto: Sigurður Ólafur Sigurðsson

– Det var en ekstremt krevende operasjon. Situasjonen var prekær. Sprekken er stor og dyp. Den er ikke som et synkehull, for den er der hvor steinene har gitt etter, så den går svært dypt og er svingete som en steinsprekk er. Dybden er målt til 20–30 meter, forteller Viglundsson.

To og tre personer gikk sammen ned i sprekken for å kunne orientere seg bedre i kaoset av stier og grotter. Foto: Sigurður Ólafur Sigurðsson

Lette i tre døgn

Redningsteamet gikk så langt ned som det var trygt å gå.

– Først kunne man bare se ned, etter hvert kom folk med klatreutstyr. Vi måtte rydde unna for å gjøre området tryggere, to-tre mann gikk ned sammen for å finne veien der nede. Det var små grotter og veier i alle retninger, og det var grunnvann.

Foto: Sigurður Ólafur Sigurðsson

Redningsmannskapene jobbet i tre dager og tre netter for å finne mannen.

– Dessverre fant vi ham ikke, og det var med svært tungt hjerte vi måtte gi opp, sier Viglundsson.

Etter tre døgn måtte de 200 som deltok i leteaksjonen gi opp forsøket på å finne mannen. Foto: Sigurður Ólafur Sigurðsson

– Når du må gi opp en slik operasjon uten suksess, har det stor effekt på de som leter. Det er ingenting vi heller vil enn å finne den personen.

For tidlig å si om det er over

Forskere ved Islands meteorologiske institutt sier tirsdag ettermiddag at det er for tidlig å erklære vulkanutbruddet for over, selv om det ikke har vært synlig aktivitet i noen av sprekkene på nesten et døgn.

Foto: Reuters

Den seismiske aktiviteten har gått ned, men magmatunnelen under Grindavik fortsetter å forårsake utvidelse i området. Den islandske kringkasteren RUV skriver at termiske bilder fra en drone natt til onsdag viser at kartlagte sprekker i bakken sørvest for Grindavik, har vokst betraktelig.