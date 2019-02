Sveitsisk politi opplyser på en pressekonferanse i kveld at fire personer er reddet ut av skredet med skader, for èn av dem skal tilstanden være kritisk.

En lokal tjenestemann sier til avisa La Nouvelliste at mellom ti og tolv mennesker kan være tatt av skredet. Politiet bekrefter at flere mennesker er rammet, men vil ikke oppgi noe tall.

Skredalarmen gikk på vintersportsstedet rundt klokka halv tre tirsdag ettermiddag.

– Vi er i sjokk og håper på gode nyheter fra søket, sier talsmann for de lokale myndighetene, Nicolas Feraud, til avisa.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Søket pågår

Det ble satt inn flere helikoptre for å støtte redningsmannskapene i søket som nå pågår.

SRF melder at skredet skal være rundt 300 meter bredt og gikk inn i en preparert løype.

– Flere personer er reddet ut ved hjelp av helikoptre, sier talsmann for lokalt politi, Steve Leger. Han kunne ikke si noe om tilstanden til dem som har blitt reddet ut.

Foto: Télévision Suisse Romande / EBU

– Det er en ekkel hendelse

Norske Linda Nilsen Methi var i skibakken i går og spiste lunsj i sentrum av Crans Montana da flere helikoptre passerte over henne på vei mot skianlegget i ettermiddag.

Norske Linda var i skianlegget i går.

– Vi skjønte først ikke hva som skjedde, men vi fikk raskt vite at det var snakk om at så mange som tolv personer var tatt av skredet og det er klart at det er en ekkel hendelse, sier Methi til NRK.

Mange folk i fjellet

Det er flere mennesker enn vanlig på Sveits' skiutfartssteder denne uka på grunn av skolenes vinterferie. Plaine-Morte er den høyest beliggende skibakken i Crans-Montana i Valais-regionen, på rundt 3.000 meter over havet.