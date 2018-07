Redningsleder avviser at det vil ta måneder å få ut guttene i grotten i Thailand

En thailandsk tjenestemann har uttalt at det kan ta opptil fire måneder å få de tolv guttene og treneren deres ut av grotten. Det avviser guvernør i Chiang Rai-provinsen og leder for redningsaksjonen, Narongsak Osotthanakorn blankt, og kaller uttalelsen latterlig.

Men det er likevel uvisst når guttene kan reddes ut.

– Det blir ikke i dag, det er helt sikkert. Jeg kan ikke si når det vil bli. Vår prioritet er deres helse, sier Osotthanakorn.

Noen av de minste barna har ifølge Osotthanakorn helseproblemer, men tilstanden er ikke alvorlig for noen av dem.

– En lege har vært og sett til dem, og de har fått energigelé og enkle medisiner, sier Osotthanakorn.

Undersøker muligheter

Ifølge Osotthanakorn er ikke guttene sterke nok til å kunne svømme ennå, så redningsmannskapet vil derfor sørge for at grotten er tømt for vann før de tar sikte på å redde dem ut.

– Vi vil sende mat som kan holde seg i opptil fire måneder, og vil lære alle 13 å dykke mens vi fortsetter å tømme grotten for vann, opplyser Anand Surawan, talsperson for marinejegerne som jobber med å få guttene ut.

Redningsmannskapet undersøker også muligheten for å kunne bore ned i grotten ovenfra for å redde ut gruppen på denne måten, ifølge Bruce Konefe, en dykkerekspert som assisterer i redningsaksjonen. Han sier helikoptre flyr over grottene for å forsøke å finne gruppens nøyaktige posisjon.

Redningsarbeidarar inne i grottelabyrinten mandag Foto: Tham Luang Rescue Operation Center / AP

Vellykket aksjon

Guttene, som alle er i alderen 11 til 16 år, har vært innesperret i Tham Luang Nang Non-grotten i ti dager, sammen med den 25 år gamle fotballtreneren deres. Kraftig regnvær gjorde at de ble fanget inne i den 10 kilometer dype, underjordiske labyrinten. Før de ble funnet mandag, hadde ingen sett eller hørt noe fra dem siden de forsvant.

Han omtaler redningsaksjonen så langt som en kjempesuksess.

– Vi har nådd en historisk milepæl. Vi har oppnådd det vi i utgangspunktet trodde var et umulig oppdrag, men vi har bare oppnådd ett mål, søket. Nå er det tid for redningsbiten, sier guvernøren.