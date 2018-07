Redningsaksjonen i Thailand blir Hollywood-film

– Jeg kunne ikke vært mer begeistret, sier selskapets administrerende direktør Michael Scott, som bor i Thailand, og var til stede ved Tham Luang-grotten da guttene ble reddet ut.

I en video som er spilt inn ved grotten, forteller han at den dramatiske redningsaksjonen har hatt stor betydning for ham personlig. Blant annet vokste hans thailandske kone opp med Saman Kunont, den 37 år gamle tidligere marinejegeren som døde av oksygenmangel da han deltok som frivillig i redningsarbeidet.

Scott sier han har vært i kontakt med flere involverte parter i forbindelse med filminnspillingen.

– Vi ser på dette som en film som kan inspirere millioner av mennesker over hele verden, sier Scott.

Samtidig opplyser Scotts medstifter av Pure Flix, David A.R. White, at de er i kontakt med skuespillere, manusforfattere og potensielle investorer, ifølge Wall Street Journal. White understreker at de er opptatt av ikke å forhaste seg, særlig når det kommer til kontakten med guttenes familier, men at de er i Thailand «for å sikre at filmen blir så autentisk som mulig».

Pure Flix, som er en del av USAs kristne filmindustri, sto blant annet bak trilogien «God's Not Dead» mellom 2014 og 2018. I en pressemelding takker selskapet Gud for den vellykkede redningsaksjonen.

Utenfor grotten jublet pårørende da detkom gode nyheter fra redningsmannskapene. Foto: Sakchai Lalit / AP