Redningsaksjon i Marokko: 5-åring falt i brønn for tre dager siden

– Et lite øyeblikks uoppmerksomhet og den lille falt ned i brønnen jeg var i ferd med å reparere. Jeg har ikke lukket øynene et sekund i natt, sier faren til den marokkanske avisen Le360.

Redning på direkten

Hundretusener av marokkanere og folk fra nabolandene sitter klistret til direktevisninger av redningsaksjonen. Emneknaggen #ReddRayan på arabisk har gått viralt i sosiale medier i hele regionen.

Mange mennesker har samlet seg der redningsaksjonen pågår. Foto: - / AFP

Arbeidere forsøker å grave ut et ekstra hull ved siden av den smale brønnsjakten slik at redningsmannskaper kommer seg ned. De har kommet 27 meter ned, og håper å grave ut de siste fem meterne i løpet av noen timer. Brønnen skal være mindre enn 45 centimeter i diameter, og man frykter at hvis man gjør den videre kan hele brønnen rase sammen.

Moren til Rayan ber for barnet sitt og håper han snart er trygt ute av brønnen. Foto: AP

– Jeg har bedt til Gud og tryglet ham om å få Rayan ut trygt i live. Jeg håper redningsarbeiderne klarer å redde sønnen min, sier moren Wassima Kharchich til nyhetsbyrået AP.

Har fått oksygen og vann

– Barnet vil snart bli reddet. Våre hjerter er med familien, og vi ber om at han er tilbake hos dem så snart som mulig, sa myndighetenes talsmann Mustapha Baitas torsdag kveld.

Graverne har kommet 27 meter ned. De er forsiktige, fordi man frykter at hele brønnen skal rase. Foto: - / AFP

Så snart de har gravd seg langt nok ned er planen å grave seg tre meter bortover, og dermed komme seg inn i brønnen.

Men de har møtt på vansker. Så nærme målet nå, har de støtt på store steiner i jordsmonnet, skriver Le360.

Så fort gutten er brakt opp skal han få tilsyn av et legeteam som er sendt til stedet. Et politihelikopter er også i beredskap om han trenger tilsyn på sykehus.

Gutten har fått oksygen og vann sendt ned til seg. Han falt da faren drev med vedlikehold av brønnen.

Fotballspillere som PSGs Achraf Hakimi og Riyad Mahrez har uttrykt støtte til aksjonen og gutten i sosiale medier.