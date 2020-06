Reddit stengte populært Trump-forum

Mandag oppdaterte nettsamfunnet Reddit sine innholdsregler, som blant annet sier at «alle forum og brukere som promoterer hat basert på identitet eller sårbarhet vil stenges».

Som del av tiltaket ble 2000 forum, eller såkalte «subreddits» stengt. Blant dem «The_Donald», et kontroversielt forum viet til å støtte den amerikanske presidenten, som lenge har fått kritikk for å dele problematisk innhold.

Dette skjer i lys av rasismedebatten og Black Lives Matter-bevegelsen som de siste ukene har vært høyt på dagsorden.

Alexis Ohanian trakk seg tidligere i juni fra Reddit-styret i forbindelse med rasismediskusjonen som har blusset opp igjen i USA. Foto: Oli Scarff / AFP

I begynnelsen av juni publiserte Steve Huffman, en av Reddits grunnleggere, en melding på nettsiden, der han blant annet skrev at de «ikke tolererer hat, rasisme og vold».

Noen dager senere trakk Alexis Ohanian, også en av nettstedets grunnleggere, seg fra styret og ba eksplisitt om at han skulle erstattes med en svart kandidat.

Fulgte ikke reglene

Mange moderatorer og andre medlemmer levnet ifølge Washington Post forumet allerede for flere måneder siden. Det fordi de mente Reddit var for strenge i kontrolleringen av innholdet som ble delt.

Forumet hadde på tidspunktet av nedstengningen 790.000 medlemmer. Reddit begrunner stengingen med at «The_Donald» ikke har fulgt nettstedets retningslinjer, til tross for flere forsøk på opprydding.

– Forumet har vedvarende publisert og stemt opp mer regelbrytende innhold enn gjennomsnittet, motarbeidet oss og andre forum. Moderatorene har nektet å imøtegå våre mest grunnleggende forventninger, skriver de.

– Frem til nå har vi jobbet i god tro på å hjelpe dem i å bevare forumet som et rom for brukerne, gjennom advarsler, endringer av moderatorer, karantene og mer.

– Ingen unntak

«ChapoTrapHouse», et forum med 160.000 medlemmer knyttet til den populære venstrevridde podkasten med samme navn, var også blant dem som ble stengt mandag. Reddit skriver at de ble stengt av like grunner.

– For å være tydelige: synspunkter fra hele det politiske spekteret er tillatt på Reddit – men alle samfunn må arbeide innenfor våre retningslinjer, uten unntak, skriver nettstedet.

Nettstedet som ble etablert for 15 år siden kaller seg selv for «internettets forside», og består av flere såkalte «subredditer» eller forum som omhandler flere ulike temaer. Disse forumene fungerer som samfunn der brukere kan diskutere og dele innhold, samt stemme på innhold slik at det blir mer synlig på nettsiden.

Flere nettsteder med tiltak

Samtidig som Reddit stengte Trump-forumet, stengte også streamingplattformen Twitch en kanal tilhørende Trump-kampanjen. Også her var grunnen deling av hatefullt innhold.

Tiltakene skjer samtidig som flere nettsider, slik som Twitter og Facebook, tar oppgjør med hatefulle ytringer og falsk informasjon som deles på plattformene.

I oktober kom Twitter med nye retningslinjer der de gjorde det klart at de ville merke meldinger med advarsler hvis de mente de var i strid med regelverket.