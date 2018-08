Redder gullfisk fra trange boller

Målet for Akvariet i Paris er at gullfiskene skal få en ny sjanse i livet.

Gullfisk, «Carassius auratus», er en karpe som kan leve i opp til 20 år under gode forhold.

I en typisk gullfiskbolle med et volum på fem til ti liter, så er forventet livstid to til tre år. Det er dersom fisken blir stelt godt med.

I disse årene, blir gullfisken utsatt for mishandling, mener Akvariet i Paris.

– Gullfisk trenger minimum hundre liter med vann, noen å være sammen med, noe dekorasjon og et godt filtersystem for vannet, opplyser leder for Akvariet i Paris, Alexis Powilewicz til Reuters.

– Det er veldig viktig. Får den ikke dette, så er den lei seg. Den blir faktisk mishandlet, sier Powilewicz.

I KARANTENE: I førti dager må fiskene vente før de kan komme til utstillingsområdet i akvariet. Foto: JOEL SAGET / AFP

Samler gullfisk

Akvariet ber folk om å komme til dem med gullfiskene sine. Fiskene vil først bli satt i karantene for å se om de er friske.

– Når de er ferdig med karantenen, så slipper vi dem ut i akvariet så folk kan se dem, forteller Powilewicz.

GJORDE DET RIKTIGE: Emie Le Fouest er nært knyttet til gullfisken, men valgte å gi den fra seg. Foto: PASCAL ROSSIGNOL / Reuters

Emie Le Fouest er en gullfisk-eier som hørte budskapet fra akvariet. Hun tok med seg fisken som hadde vært hjemme hos henne i to år.

– Jeg er ganske nært knyttet til ham, men det gjorde meg vondt å se hvordan han levde hjemme hos meg. Nå får han leve slik en gullfisk skal, sier Emie Le Fouest.

PÅ RIKTIG STED: Gullfiskene skal hit, til de store akvariene. Der kan de leve sitt liv sammen med andre, og kanskje være til glede for mange som kommer for å se. Foto: PASCAL ROSSIGNOL / Reuters

Boller selges i Norge

Små boller for gullfisk er fortsatt i salg i Norge. Det er mange annonser om dette på Finn.no.

De store akvarie-butikkene som NRK har undersøkt, tilbyr ikke slike boller.

Les også: I 2050 vil det være mer plast enn fisk i havet

Kunnskap om hva slags forhold en gullfisk skal ha, har i de senere år spredd seg i Norge

– Det er større bevissthet rundt dette nå, enn det var før, opplyser direktør i Akvariet i Bergen, Geir Olav Melingen.

FÅR SPØRSMÅL FRA UNGDOMMER: Direktør ved Akvariet i Bergen sier det er spesielt unge mennesker som er klar over at fisk trenger gode forhold. Foto: Bergit Sønstebø Svendseid / NRK

– Det handler om størrelse på akvariet, vannkvalitet og andre forhold, sier han.

Han er ikke sikker på om fiskene i en bolle selv er klar over at de har dårlig boforhold.

– Vi har sett at fisk kan lære seg ting, at de kan føle smerte. At det er noe der, er sikkert, men hvor avansert følelsesliv de har, kan jeg ikke si.

Melingen mener tiltaket som Akvariet i Paris har satt i gang, er bra.

– De kan uten tvil tilby bedre forhold enn det gullfisken de får i en bolle, sier Melingen.