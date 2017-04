Redd Barna: «Layla» kom til verden mens moren flyktet fra krigen i Vest-Mosul

Natt til 7. april orket ikke familien hennes mer. Etter flere måneder med intens bombing, la «Rehab» på flukt. Sammen men foreldre sine, seks yngre søsken og flere naboer, forlot de hjemmene sine i Vest-Mosul i Irak.

Til Redd Barna beskriver familien hvordan de utnyttet et opphold i bombingen denne natten, og listet seg ut i mørket.

«Rehab» forteller at hun gikk til fots, men at det var vanskelig å holde seg på beina. Ofte snublet hun i søppel og vrakdeler. Da de kom til et forlatt hus langs veien, kjente hun at fødselen var i gang, og i løpet av kort tid fødte hun en liten jente.

Da Redd Barna snakket med henne for tre dager siden, fortalte hun at fødselen bare tok 15 minutter, men at hun var veldig redd for barnet sitt.

17-åringen fikk hjelp av moren og en eldre kvinne, men de turte ikke å hvile ut mer enn en halvtime før de fortsatte den farefulle flukten.

Tusenvis på flukt

Målet for familien var flyktningleieren Hamam al-Alil, sør for Mosul. Mottakssenteret i leiren har registrert nesten 250.000 flyktninger, hovedsakelig fra Vest-Mosul, siden offensiven mot IS startet.

Redd Barna, som er en av de internasjonale organisasjonene i leiren, hjelper de nybakte mødrene så godt de kan. Mange av familiene kommer uten noe annet enn klærne de hadde på seg da de forlot Mosul, og trenger først og fremst mat og drikke.

Ahmad Baroudi som jobber for Redd Barna, befinner seg i leiren. Han var ikke til stede da «Rehab» og familien hennes ble intervjuet, men sier til NRK at han kjenner historien hennes, og at den ikke er unik.

– Jeg har møtt andre familier som har rømt fra Mosul, og har hørt flere forferdelige historier, forteller han på telefon fra leiren,

Baroudi forteller om familier som prøver å forlate Mosul mens byen bombes, og om snikskyttere som skyter alt som rører seg.

– Du kan tenke deg hvor grusomt det må være for en ung kvinne som er ni måneder på vei, å flykte under slike forhold.

Kaotiske tilstander

– Enkelte familier blir fanget mellom partene. Jeg kjenner også til en familie som ble rammet av en veibombe. Faren klarte bare å bære to av barna, men mistet kona og det ene barnet mens de flyktet.

Ifølge Baroudi er tilstanden i leiren ganske kaotisk.

– Situasjonen er helt forferdelig akkurat nå. Familier ankommer leiren uten noen eiendeler. De fleste forlot Vest-Mosul i en vanskelig situasjon, og det fantes ikke trygge veier ut av byen, sier Baroudi til NRK.

Han forteller at leiren er helt full nå, og at de ikke har kapasitet til å ta imot flere flyktninger.

Krigshandlingene i Vest-Mosul har ført til enorme ødeleggelser. Mange irakere opplever at hjemmene deres er helt eller delvis ødelagt. Foto: AHMAD AL-RUBAYE / AFP

Grusomme historier

De militære kampene mellom IS og irakiske styrker har pågått i flere måneder, Etter at det ble innledet en offensiv mot IS i Vest-Mosul, med støtte fra den USA-ledede koalisjonen i februar, har tusenvis har mennesker blitt drevet på flukt.

Irakske styrker og koalisjonen har også blitt kritisert av blant andre Amnesty International for at de gjør for lite for å beskytte den gjenværende sivilbefolkningen i Mosul.

I Hamam al-Alil-leiren har Redd Barna møtt 15 år gamle «Reem» som fødte en jente få dager før hun flyktet fra Mosul. Foto: Simona Sikimic / Save the Children

– Uaktuelt å bli i Mosul

Faren til «Rehab» forteller at det ikke var noe alternativ å bli værende i Mosul, selv om de visste at «Rehab» snart skulle bli mor. Han beskriver kampene i byen som stadig mer intense.

Ifølge Redd Barnas gjenfortelling av historien hans, så han mange døde og skadde i Mosul da IS gikk til motangrep på den irakiske hæren. Deler av huset deres ble også ødelagt.

I Hamam al-Alil får familien dekket basisbehovene, men faren mener de trenger mer hjelp.

Nå er han usikker på hva fremtiden bringer. Ifølge Redd Barna vil han gjerne dra tilbake til Mosul, men sier at situasjonen der er veldig vanskelig.

Han frykter han at familien vil bli sittende fast i Hamam al-Alil ganske lenge.

15-årig mor

Redd Barna har også møtt 15 år gamle «Reem» i Hamam al-Alil. Hun ble mor til en liten jente for noen uker siden.

«Reem» har vært gift i litt over ett år, og flyktet fra Mosul sammen med moren sin få dager etter at hun fødte. Hun beskriver fødselen som tøff.

Til Redd Barna sier hun at fødselen varte i to dager, og at hun følte seg veldig svak i ettertid.

«Reem» skal ha det bedre nå, men hun synes hun forholdene i leiren er krevende.