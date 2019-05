Redd Barna: 280 millionar born har det betre i dag enn for 20 år sidan

Den globale rapporten ser på kva tilgang born har til helsehjelp, skule og ernæring, og kor utsette born er for barnearbeid og barneekteskap.

– Aldri har så mange born hatt det så godt som no. Born er sunnare og fleire går på skule enn nokon gong før. Bak framgangen ligg ein formidabel innsats frå styresmakter, frivillige organisasjonar, FN, og eldsjeler på alle nivå og i alle land, seier generalsekretær i Redd Barna, Birgitte Lange.

Eit betre liv

Rapporten viser at i år 2000 opplevde 970 millionar born ein barndom prega av barneekteskap, tidleg graviditet, at ein ikkje fekk gå på skule, sjukdom, underernæring, eller dødsfall som følgje av vald.

Dette talet er i dag redusert til 690 millionar. Rapporten konkluderer dermed med at minst 280 millionar born har eit betre liv i dag enn dei ville hatt for to tiår sidan.

– Investeringa i born dei siste 20 åra er den beste verda kunne gjere. I nesten alle land i verda har born fått det betre. For berre ein generasjon sidan var risikoen for at eit barn skulle døy før femårsdagen dobbelt så stor som i dag, seier Lange.

I Sierra Leone har talet på menneske som lever på flukt blitt redusert med 99 prosent sida 2000. Her er ei jente på ei skule i Freetown i 2018, etter at regjeringa lanserte eit program for gratis utdanning. Foto: SAIDU BAH / AFP

Fleire på flukt på grunn av krig og konflikt

Grunnlaget for rapporten er tal frå 176 land som har mange nok data tilgjengeleg. I 173 av desse landa har borna fått det betre, ifølgje rapporten.

4,4 millionar færre born under fem år døyr kvart år

49 millionar færre har svekka vekst fordi dei har fått for lite eller feil ernæring

130 millionar fleire born går på skulen

94 millionar færre born er barnearbeidarar

11 millionar færre jenter blir tvangsgifte eller gifter seg tidleg

3 millionar færre tenåringar føder born per år

12 000 færre born blir drepne kvart år

Men eitt tal peikar i feil retning. Talet på born som er på flukt på grunn av krig og konflikt har auka med hele 80 prosent dei siste tjue åra.

– Sjølv om framgangen er betydeleg, blir framleis millionar av born frårøva barndommen sin. Eitt av fire born har framleis ikkje tilgang til skule, mat, trygge levekår eller helsehjelp. Særleg utsette er born som lever i område med krig og konflikt, eller som er drivne på flukt frå heimane sine. Vi må halde fram å arbeide hardt for å sikre at også desse borna får den barndommen dei fortener, seier Birgitte Lange.

Born i Singapore leiker med skjelpadder ved et skjelpadde-museum i april i år. Foto: THEODORE LIM / AFP

Framgang i fattige land

I 2019 toppar Singapore lista over kva land som best legg til rette for ein god barndom. Sverige ligg på andre plass.

Noreg deler tredjeplassen med Finland og Slovenia. Lengst nede på lista ligg Den sentralafrikanske republikk, Niger og Tsjad.

Redd Barna-rapporten viser at landa som har hatt størst framgang dei siste 20 åra, er land som Sierra Leone, Rwanda, Etiopia og Niger. Desse fattige landa har oppnådd framgangen meir på grunn av politiske prioriteringar enn nasjonal rikdom, ifølgje rapporten.

Rapporten trekkjer fram fleire eksempel på framgang i fattige land.