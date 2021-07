Korona har forverret den økonomiske og humanitære situasjonen i Libanon. Prisnivåene i landet har økt drastisk, i takt med at den libanesiske valutaen har tapt seg med over 90 prosent de siste 18 månedene.

Det tvinger barna i landet ut i arbeid.

EKSTREM FATTIGDOM: NRK har møtt flere familier i Libanon som er påvirket av den økonomiske krisen. Fatima er enke og firebarnsmor, og lever på 20 kroner dagen.

– Den enorme fattigdommen fører barn ut på gatene for å jobbe. Noen av dem er hovedforsørger for egen familie. Jeg ser barn med hodene nedi søppelbøtter på jakt etter metall og flasker de kan selge videre, forteller Nora Ingdal i Redd Barna.

Nora Ingdal, utenlandssjef i Redd Barna, sier hun snakker med barn som er aleneforsørgere for familiene sine i Libanon. Foto: Nora Lie/Redd Barna

Hun er utenlandssjef i organisasjonen og bor i hovedstaden Beirut.

Hun sier barna forteller om vold og trusler, både fra voksne og fra andre barn.

– De samler skrapmetall, søppel og tomflasker. De vasker bilvinduer, selger drivstoff og jobber på gårder i blant annet Bekaadalen, nordøst for hovedstaden Beirut, sier Ingdal.

Flyktninger får ikke jobbe

Redd Barna har så langt i år registrert 306 barn i arbeid på gatene i Libanon. I hele fjor var det totale tallet 346. De tror det er store mørketall.

– Dette er kun barn ansatte har registrert når de har vært ute på andre oppdrag. Det reelle tallet er nok langt høyere, forklarer kommunikasjonsrådgiver Brage Berglund.

Den libanesiske valutaen har tapt seg med over 90 prosent de siste 18 månedene. Fattigdommen i landet er stor. Foto: Hassan Ammar / AP

En rapport fra Unicef viser at et av ti barn i Libanon har måtte jobbe for å brødfø familien. Rapporten sier også nær 80 prosent av husstandene i Libanon ikke har nok mat.

For syriske flyktninger er situasjonen enda verre.

99 prosent av syriske flyktninger har ikke penger til mat. De får heller ikke lov å jobbe av libanesiske myndigheter. Barn stoppes derimot ikke.

– Jeg snakket med en ni år gammel syrisk gutt for et par dager siden. Han fortalte at det er han som skaffer penger og mat til familien sin, sier Ingdal.

Libanesere har tatt til gatene og protestert mot høyere priser og redusert kjøpekraft i flere omganger. Her fra en demonstrasjon i Beirut i mars. Foto: ANWAR AMRO / AFP

Familie lever på 20 kroner dagen

En delvis stans i subsidiering på drivstoff har tvunget opp priser på både bensin og andre varer. Strømmen kan kuttes i timer av gangen, og det kan koste nær 80 prosent av en månedslønn å holde et strømaggregat gående i én måned.

En av grunnene til at det økonomiske systemet i landet kollapset, er at kunder i nasjonale banker ble tilbudt en svært høy innskuddsrente.

Millioner av libanesere fra hele verden lot seg friste, men lykken var kortvarig. Bobla sprakk.

En av dem som har fått merke den økonomiske krisen er firebarnsmoren Fatima. Familien til enken Fatima er en av nær 200.000 familier i Libanon som lever i ekstrem fattigdom.

– Jeg har ikke handlet matvarer på snart to år. Det er vanskelig å skaffe selv enkle ting til barna. Vi får ikke gjort noe med situasjonen heller, forteller hun.

Familien på fem lever på omtrent 20 kroner om dagen.

Ekteparet Constantin og Sandra bor i Beirut. De forteller om et tidligere liv med reising, ferier og god råd. Constantin er ingeniør og hadde for to år siden en månedslønn tilsvarende 60.000 kroner.

I dag er lønnen hans verdt 6000 kroner.

– Vi må planlegge alt vi bruker penger på. Helseforsikring, vann, strøm og mat. Jeg forutså kollapsen, så vi har heldigvis klart oss greit, forteller han.

Ekteparet Constantin og Sandra har fått familielivet snudd på hodet de to siste årene. Foto: Yama Wolasmal / NRK

– Enkle ofre

Den økonomiske situasjonen er særlig kritisk for barna. Leder for Redd Barna i Libanon, Jennifer Moorehead, sier barn utnyttes av arbeidsgivere over hele landet.

– Dette er ikke en situasjon vi kan godta. Familiene er avhengige av at barna jobber, og de må påta seg et ansvar barn ikke skal ha. De havner i farlige situasjoner og blir enkle ofre for overgrep, sier Moorehead.

En rapport fra Redd Barna viser også at 1.2 millioner libanesiske barn ikke lenger går på skole.

Situasjonen i landet har vært utfordrende i en årrekke, men har blitt ytterligere forverret den siste tiden.

– Denne krisen rammer alle i Libanon, ikke kun flyktninger. Det kreves en respons som ivaretar alle nasjonaliteter i landet, sier Nora Ingdal i Redd Barna.