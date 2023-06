Simen Ekern sammenfatter karrieren til Silvio Berlusconi Du trenger javascript for å se video. Simen Ekern sammenfatter karrieren til Silvio Berlusconi

Italias lengstsittende statsminister etter andre verdenskrig, Silvio Berlusconi, er død.

86-åringen var en kontroversiell politiker og forretningsmann. Han ble dømt for skatteunndragelse i 2012 og for å ha bestukket en senator i 2015, samtidig som han ble frikjent for å ha hatt sex med en mindreårig prostituert.

«Silvio Berlusconi skapte historie i dette landet. Mange elsket ham, mange hatet ham: I dag må vi alle erkjenne at hans innvirkning var enestående politisk, men også økonomisk, sportslig og på TV», skriver den tidligere statsministeren Matteo Renzi på Twitter.

«I dag sørger Italia sammen med hans familie, han kjære, hans selskap og hans politiske parti», skriver Renzi videre.

Dødsfallet blir massivt dekket i italiensk media.

Tidligere statsminister Matteo Renzi minnes Berlusconi etter hans bortgang. Her er Renzi under en demonstrasjon tilbake i 2018. Foto: Alberto Pizzoli / AFP / AFP

Også Romano Prodi, tidligere statsminister og Berlusconis politiske rival, kondolerer etter dødsfallet.

«Mine dypeste kondolanser etter bortgangen av Silvio Berlusconi. Jeg husker ham som en politisk leder som, i sitt lange og intense offentlige engasjement, utøvde stor innflytelse i livet - og i landet vårt. Han påvirket ikke bare institusjonene, men også livet til alle borgere», uttaler Prodi, ifølge den italienske storavisen Corriere della Sera.

«Vår rivalisering gikk aldri over til å bli fiendskap», skriver han videre.

Romano Prodi tok over som statsminister etter Berlusconi i 2006. Den politiske rivalen sender sine kondolanser og uttaler at de to som rivaler aldri ble fiender. Foto: Andreas Solaro / AFP / AFP

– Legitimerte nyfascisme

I Italia har Silvio Berlusconis politikk vært en suksess for nyliberalistisk politikk, forteller historiker og førsteamanuensis Elisabetta Cassina Wolff ved Universitetet i Oslo.

– 30 prosent av italienerne har stemt på ham de siste 30 årene, så de sørger. Det er viktig å vise respekt for en mann som på godt og vondt har betydd mye for landet. En epoke tar nå slutt, sier Wolff, som selv er italiensk.

– Berlusconi har betydd veldig mye ved å legitimere nyfascisme. Det ble stuerent ved at han inngikk en allianse med tidligere nyfascister, sier historiker Wolff og fortsetter:

– Og det er denne aktøren som i dag er representert ved Giorgia Meloni, som har fått arven på fanget, sier hun og viser til Italias sittende høyreradikale statsminister, som ble valgt i oktober 2022.

Meloni hyller også den avdøde statslederen i en video på Twitter.

Han var en av de mest innflytelsesrike mennene i landets historie, forteller hun.

Avdøde Silvio Berlusconi sammen med Italias sittende statsminister Giorgia Meloni og politiker Matteo Salvini i valgkampen i september 2022. Foto: AP Photo/Gregorio Borgia / AP

Berlusconi innførte en økonomisk politikk med typisk privatisering, avbyråkratisering og deregulering av økonomien, slik også britenes statsminister Margaret Thatcher og USAs president Ronald Reagan gjorde på slutten av 70-tallet.

– Han var en kontroversiell person som ble stilt for retten utallige ganger, men som bare ble dømt en gang i siste innsats i høyesterett, sier førsteamanuensis Wolff.

- Berlusconi har betydd veldig mye ved å legitimere nyfascisme, sier historiker og førsteamanuensis Elisabetta Cassina Wolff ved Universitetet i Oslo Foto: Universitetet i Oslo

«Du vil alltid være med oss»

Avisen Corriere della Sera melder at også den italienske turistministeren Daniela Santanchè minnes Berlusconi på sin Facebook-side i dag.

«Du vil alltid være med oss, god tur, president», skriver Santanchè.

I morgentimene mandag meldte San Raffaele-sykehuset i Milano at Berlusconis helsetilstand var forverret. Den tidligere italienske statsministeren ble lagt inn på sykehus fredag forrige uke.

Han hadde fra før leukemi og var nylig behandlet for lungeinfeksjon.

Berlusconis nærmeste familie var ved hans side på dødsleiet. Barna hans Eleonora, Barbara, Marina og Pier Silvio var alle til stede. Det var også broren Pabolo.