Reaksjoner i USA etter nytt politidrap

Politisjef i Columbus, Thomas Quinlan, uttalte julaften at han ønsker å si opp politimannen som skal ha stått bak skytingen. Polititjenestemannen er mistenkt for grov tjenesteforsømmelse.

Politisjef i Columbus, Thomas Quinlan, beklager hendelsen. Foto: CITY OF COLUMBUS / Reuters

– Det er julaften. Det er i dag vi skal være sammen med våre nærmeste. Familien til Andre Hill har ingenting å glede seg for i denne høytiden. En som sto dem nær kommer ikke til å være sammen med dem mer. En av våre polititjenestemenn er ansvarlig for det. Det knuser hjertet mitt, sa Quinlan under en pressekonferanse ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Den drepte er identifisert som Andre Hill. Han var 47 år og var på besøk i huset der han ble skutt. Hill ble truffet av flere skudd. Han døde en time senere på sykehus.

Det er opprettet flere nettsteder til minne om Andre Hill.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Politimannens identitet offentliggjort

Thomas Quinlan gikk også ut med polititjenestemannens identitet. Politisjefen sa at videoopptaket var tilstrekkelig til avskjedige tjenestemannen.

Tjenestemannen som er avskjediget er en 44 år gammel hvit mann. Han har jobbet ved politiet i Columbus siden juli 2001. Politiet i Columbus har tidligere mottatt nærmere 90 klager på den 44-årige tjenestemannen. Han skal blant annet ha blitt suspendert i 2012 for å ha mishandlet en person som var arrestert, ifølge avisen The Columbus Dispatch.

Det tennes lys for Andre Hill utenfor huset der han ble skutt og drept av politiet i Columbus, Ohio. Hill var ubevæpnet da han ble truffet av flere skudd fra en polititjenestemann. Foto: MEGAN JELINGER / Reuters

44-åringen rykket ut til det som betegnes som en «mindre hendelse» sammen med en kvinnelig kollega. De kom frem til åstedet klokken 01.50. Meldingene fra en nabo som kontaktet politiet gikk ut på at en person skal ha startet og slått av en bilmotor gjentatte ganger foran huset hans. Det skriver Tampa Bay Times.

Det er foreløpig uklart om Hill hadde noe med dette å gjøre.

– Jeg er far og bestefar. Jeg kan ikke fatte hvilken smerte Andre Hills familie går igjennom nå. Han ble tatt fra dem og det skulle aldri ha skjedd, sa Quinlan.

Demonstranter i Canton, Ohio. De har samlet seg for å protestere mot nok en politiskyting i USA som kostet en svart mann livet. Foto: STEPHEN ZENNER / AFP

Flere personer samlet seg i Columbus og demonstrerte mot politivold. Demonstrantene hadde med seg Black Lives Matter-plakater og ropte slagord om rettferdighet. I en rekke amerikanske byer har det siden mai vært omfattende opptøyer og demonstrasjoner mot politivold. Mest oppmerksomhet fikk kvelningen av 46-årige George Floyd. Han døde i Minneapolis 25. mai under en pågripelse.

Opptak viser skytingen

Myndighetene i Columbus offentliggjorde onsdag et opptak som viste hendelsen.

Opptaket kommer fra et såkalt «bodycam». Det er et kamera som festet til polititjenestemannen.

Det viser Andre Hill komme ut av en garasje med en mobiltelefon i hånden. Sekunder etterpå blir han skutt.

Det er ikke lyd under selve skytingen. Det er derfor ikke kjent hva slags beskjeder som ble gitt. Senere kommer lyden på. Der kan man høre at polititjenestemannen gir Andre Hill, som da ligger på bakken, flere beskjeder.

Ifølge amerikanske medier skal tjenestemannen ikke ha fulgt prosedyrene ved å ha på kameraet da han gikk inn mot garasjen der skytingen fant sted.

Kameraet ble først skrudd på etter skytingen. Utstyret har likevel teknologi som gjør at de siste 60 sekundene før kamerat blir slått på likevel kommer med på opptaket, men uten lyd.

Det er foreløpig ikke bekreftet at dette er riktig.