Reagerer på at israelsk soldat ikke blir straffeforfulgt

Etter press fra amerikansk presse, familien Abu Akhle, samt anklager om å dekke til sannheten, har den Israelske hæren til slutt innrømmet at en israelsk soldat etter stor sannsynlighet tok livet av journalisten.

Skutt i hodet

Den kjente palestinske journalisten ble drept 11. mai i år, da hun dekket en israelsk militæroperasjon utenfor Jenin på den okkuperte Vestbredden.

Shireen Abu Akleh hadde på seg hjelm og blå skuddsikker vest tydelig markert med PRESS da hun ble skutt i hodet, rett under øret. Tre kuler traff treet hun sto ved, den fjerde traff henne.

Rett etter drapet mente IDF at militante palestinske kunne ha skutt og drept journalisten.

Senere utelukket hæren ikke muligheten for at en israelsk soldat kunne ha truffet henne. En gruppe IDF-soldater hadde åpnet ild i veien der journalistene var.

Etter hendelsen skulle den israelske hæren granske seg selv og sin egen rolle.

VIKTIG STEMME: – Hun kom hjem til alle palestinere på TV. I tjue år har hun fortalt dem hva som skjer. De respekterte henne høyt og stolte på henne, hun ble som et familiemedlem, sa hennes kollega Nida Ibrahim i Al Jazeera til NRK tidligere. Foto: AFP

Nå er IDFs egen etterforskningen ferdig.

Konklusjonen er at «det er en stor sannsynlighet for at Akleh ved et uhell ble truffet av ild fra IDF, som var rettet mot væpnede palestinere».

En talsmann for IDF sier at verken soldaten som antas å ha avfyrt skuddet, eller noen andre i kommandokjeden kommer til å bli straffeforfulgt.

Det betyr at ingen bli stilt til ansvar for drapet.

IDF var ansvarlig

Etter drapet satte både The New York Times og CNN flere gravejournalister på saken. Begge medier kom til at kulen som drepte journalisten kom fra IDs soldater.

Også FNs menneskerettskontor, palestinske myndigheter, Al Jazeera og Washington Post gransket hendelsen og konkluderte med at journalisten ble skutt av en israelsk skarpskytter

I juli kom USAs State Department til at «ild fra IDFs posisjoner sannsynligvis var grunnen til at journalisten ble drept», men at drapet «ikke nødvendigvis var målrettet».

Skuffet og frustrert

Akleh’s familie er opprørt over IDF's egens gransking og konklusjon og sier at Israel nekter å ta ansvar for drapet.

– Vi er fortsatt dypt såret, frustrert og skuffet, sier familien i en uttalelse.

– Siden Shireen ble drept har familien vår bedt om en grundig, uavhengig og troverdig amerikanske etterforskning som vil lede til ansvarlighet. Det er det minste USAs myndigheter burde gjøre for sin egen statsborger.

PRESSER PÅ: Lina Abu Akleh, niesen til journalisten, snakker med reportere foran Kongressen. Hun og andre i familien var i Washington D.C. i juli for å be Biden-administrasjonen om å åpne etterforskning siden Shireen Abu Akhle var amerikansk statsborger. Foto: Nathan Ellgren / AP

– Et enormt tap

President Joe Biden har bedt Israel om en full og åpen etterforskning av drapet på Abu Akhle.

– Hennes død er et enormt tap. Hun var en stolt palestiner og en amerikansk statsborger. Hun gjorde en svært viktig jobb, sa president Joe Biden under sitt besøk på den palestinske Vestbredden i juli.

Men Biden avslo å møte familien hennes.

Derimot ble de invitert til å møte utenriksminister Anthony Blinken.

Abu Akhle-familien har innstendig bedt USA om å åpne en etterforskning siden Shirin Abu Akhle var amerikansk statsborger. Men USA har ikke kommet dem i møte.

BER OM RETTFERD: Palestinere krever at noen stilles til ansvar for reporterens død. Disse demonstrantene sto utenfor Augusta Victoria Hospitalet i Øst Jerusalem under president Bidens besøk i sommer. Foto: MENAHEM KAHANA / AFP

Familien slår seg ikke til ro med IDFs innrømmelse.

Nå ber de både de folkevalgte i Kongressen og journalister om å presse Biden og Blinken om å stille IDF til ansvar. Familien vil også at drapet skal granskes av den internasjonale krigsdomstolen i Haag, (ICC).