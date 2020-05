Reade vil ta løgndetektortest, om Biden gjør det

Tara Reade hevder at daværende senator Joe Biden presset henne opp mot en vegg, kysset henne og penetrerte henne med fingrene.

Det skal ha skjedd da Reade jobbet for Biden i Senatet i 1993.

Biden har kategorisk avvist anklagene, men Reade nekter å la Biden slippe unna.

LES BIDENS SVAR: Biden avviser påstanden om seksuelt overgrep

Joe Biden blir etter all sannsynlighet nominert som Det demokratiske partiets presidentkandidat i juli. Fra et valgkampmøte 20. januar. Foto: Richard Drew / AP

Vil vitne under ed

I et intervju med den kjente TV-personligheten Megyn Kelly på hennes Youtube-kanal sier Reade at hun «absolutt» vil vitne under ed hva som skjedde.

På spørsmål om hun er villig til å ta en løgndetektortest, sier hun at Biden bør bli bedt om å gjøre det.

– Hva slags rettspraksis er det for overlevende etter vold? Betyr det at man antas å være skyldig, og at vi alle må presentere løgndetektor-resultater? spør Reade.

– Jeg vil ta en om Joe Biden tar en. Men jeg er ikke kriminell, sier 56-åringen.

– Bør trekke seg

I intervjuet uttalte Reade at hun mener Biden, som ligger an til å bli Demokratenes presidentkandidat, bør trekke seg fra presidentvalgkampen.

Foto: Donald Thompson / AP

– Jeg skulle ønske han ville gjøre det, men det vil han ikke, sier Reade.

Hun hevder at hun nå utsettes for enormt press fra Bidens støttespillere, inkludert en dødstrussel og påstand om at hun er russisk agent.

Biden nekter

Joe Bidens var svar er at anklagen mot ham ikke er sann, og at overgrepet aldri skjedde.

– Nei, dette er ikke sant. Jeg sier det helt klart, dette skjedde aldri, sa Biden til TV-kanalen MSNBC forrige uke.

Den tidligere visepresidenten understrekte samtidig at kvinner som kommer med overgrepsanklager, bør bli lyttet til, og at historiene deres bør bli undersøkt på en ordentlig måte.

Joe Biden under et møte i hjemstaten Delaware 12. mars. Han har siden drevet valgkamp fra et TV-studio i kjelleren. Foto: Matt Rourke / AP

– Kvinner må kunne stå fram og dele sine historier uten å frykte straff. Men samtidig kan vi aldri ofre sannheten, heter det i en uttalelse fra Bidens kommunikasjonsdirektør, Kate Bedingfield.

Den forsvunne klagen

I intervjuet hevdet Biden at dersom det stemmer at Reade leverte inn en klage på ham til Senatets administrasjon, vil den finnes lagret i Nasjonalarkivet.

Reade har tidligere sagt at hun leverte inn en klage om «seksuell trakassering», men hun har ingen kopi og husker ikke nøyaktig hvilken instans i Senatet klagen ble levert til.

CNN har snakket med en venninne som forteller at Reade fortalte henne om klagen like etter at den var levert inn. Slike «samtidsvitner» styrker troverdigheten.

CNN har også kontaktet Nasjonalarkivet for å få bekreftet klagens eksistens. Men der får de beskjed om at slike henvendelser må komme via Senatet.

Senatets administrasjon har svart CNN med at slike personalsaker er «unntatt offentlighet».

Vil denne saken skade Biden?

Kvinner utgjør en viktig velgergruppe for demokratene og Joe Biden. Flere markerte kvinnelige politikere har gått ut og sagt at de tror på Biden.

Joe Biden i karakteristisk positur, her fra et valgkampmøte i Las Vegas 22. februar. Foto: John Locher / AP

Mange demokratiske velgere ser Donald Trump som et så stort onde at de prioriterer å se bort fra anklagene om overgrep.

Et gjennomsnitt av nasjonale målinger gjengitt av RealClear Politics viser nå en ledelse på vel 5 prosentpoeng for Biden.

Men etter Trumps seier over Clinton i 2016 er det ingen demokrater som føler seg sikre på grunnlag av slike målinger. Det er utfallet i vippestatene som teller.