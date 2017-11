LANG DOM: Nærmere to timer tar det dommer Alphons Orie å komme gjennom dommen mot Ratko Mladic. Foto: Ho / AFP

Den tidligere generalen viste tommelen opp i det dommer Alphons Orie i krigsforbryterdomstolen for det tidligere Jugoslavia startet å lese opp dommen, som det tok to timer å komme gjennom.

Ratko Mladic er den siste av store krigsførerne fra krigen på Balkan som får sin dom i den spesialopprettede krigsforbryterdomstolen.

Tiltalen var på 11 punkter og da dommeren var ferdig med opplesningen, var den tidligere hærsjefen funnet skyldig på 10 av dem - og dømt til fengsel på livstid.

Ropte mot dommeren

Det ble en pause i retten fordi Mladic måtte til legeundersøkelse på grunn av blodtrykket. Hans advokater bad deretter om utsettelse av domsavsigelsen. Da dette ikke ble etterkommet, startet Mladic å rope mishagsytringer mot dommeren.

Da han ikke ville roe seg ned, beordret dommeren han ut av rettsrommet.

OPPRØRT: Her føres Ratko Mladic ut av rettslokalet i Haag. Du trenger javascript for å se video. OPPRØRT: Her føres Ratko Mladic ut av rettslokalet i Haag.

I tiden han var til stede, var han tydelig uenig i beskrivelsene som ble gitt. Tidvis ristet han på hodet etter hvert som dommeren beskrev ulike grusomheter.

– Tidligere hærsjef Ratko Mladic har utvist total mangel på respekt for ofrene, mener Alphons Orie og gav konkrete eksempler:

En gruppe bosniere ble av Mladics soldater tvunget til å hoppe i en elven en etter en, hvor de deretter ble beskutt. Bare en av mennene skal ha overlevd.

Under en ni timer lang transport av fanger døde 32 av kvelning. Selv om transporten fant sted i stekende varme fikk ikke fangene vann. Enkelte av dem var blitt tvunget til å spise salt før reisen. Flere drakk sin egen urin for å overleve, mens andre forsøkte å lage hull i kjøretøyet for å få luft, men stanset da de ble truet av vakter. Da de var kommet fram til leiren, ble de avvist av lederen som sa: «Ta tilbake denne dritten, jeg trenger ikke døde mennesker.»

Rutinemessige massevoldtekter av kvinner og barn.

Dømmes for Sarajevo

To av de alvorligste punktene gjaldt massakren i Srebrenica og beleiringen av Sarajevo.

8000 bosniske muslimske menn og gutter ble massakrert i Srebrenica i mars 1995, da bosnisk-serbiske styrker under kommando av Mladic inntok byen, som var under beskyttelse av nederlandske FN-soldater.

Dommer Alphons Orie mener det er bevist at et folkemord ble begått i Srebrenica og at Mladic aktet å utrydde den muslimske befolkningen der. Han mener at Mladic bidro betydelig til både folkemordet og krigsforbrytelsene som ble begått.

Urix forklarer: Srebrenica: Den dystre byen



Under beleiringen av Sarajevo, som varte fra 5. april 1992 til 29. februar 1996, mistet flere tusen mennesker mistet livet.

FN-dommeren mener det er bevist at Mladic personlig beordret beskytning mot sivile inne i den beleirede byen.

Mladic er også funnet skyldig i forfølgelse, utryddelse og drap i flere bosniske byer.

Aktoratet i krigsforbryterdomstolen har ment at Ratko Mladic og hans nære allierte Radovan Karadzic, lederen for serberne i Bosnia og president i den selvoppnevnte serbiske republikken, bedrev etnisk rensing, ved å forsøke å fjerne alle bosniske muslimer og kroater fra områder som de definerte som serbiske.

Men dommeren ville imidlertid ikke betegne hendelsene seks andre steder som folkemord, sammenlignet med Srebrenica. Dette er i tråd med andre dommer som domstolen har avsagt.

Til sammen ble rundt 100.000 mennesker drept under krigen i Bosnia.

Karadzic ble i 2016 dømt til 40 års fengsel av den samme domstolen for de samme forbrytelsene.

Les også: – Krigen på Balkan var hellig og rettferdig

Hevder sin uskyld

Den nå 75 år gamle tidligere bosniaserbiske krigslederen har hele tiden hevdet at han er uskyldig.

– Jeg beskyttet kun mitt land, har vært hans standardsvar.

Det er ventet at Mladic vil anke dommen.

Saken mot Ratko Mladic markerer en avslutning for krigsforbryterdomstolen for det tidligere Jugoslavia, som ble opprettet i 1993.