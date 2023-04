Raseri og håp etter Trump-rettsmøte: «Ein gong må rettssystemet fungere»

Tysdag møtte Trump opp i retten til jubel og stikk frå dei mange menneska som hadde samla seg der.

Dei var ikkje samde om mykje, men alle vitne til ei historisk hending. Dette er første gong ein sitjande eller tidlegare president i USA blir straffeforfølgd.

Trump nekta straffskuld på alle 34 punkt, som handlar om forfalsking av forretningsdokument, og å skjule negativ informasjon for veljarane.

Fleire av republikanarane som var til stades utanfor rettsbygget meinte det heile var urettvis, og heller handla om politisk forfølging.

Ein demonstrant utanfor rettsbygget i New York. Foto: DREW ANGERER / AFP Ein demonstrant utanfor rettsbygget i New York. Foto: DREW ANGERER / AFP

– Demokratane er så redde for Donald Trump at dei må fjerne han frå røystesetlane, sa David Rem, som nyheitsbyrået AP har snakka med.

– Dei tok fram denne saka for å audmjuke ham, og hindre han i å stille som presidentkandidat, sa ein meddemonstrant, Stephanie Lu til Reuters.

Meiner Trump er ein «superskurk»

Blant motdemonstrantane var tonen annleis.

– Eg trur at makta som kjem med personlegdomen hans har bore han gjennom mange stormar over fleire tiår, og deretter definitivt i det politiske systemet, sa Dan McCool.

– Men ein gong må rettssystemet fungere.

Også andre stader i landet stilte demokratar opp for å markere dagen.

– Eg er ikkje ein som sparkar folk når dei er nede, men eg er glad for å vere vitne til fallet hans.

– Det verkar som han er ein slags superskurk, sa Mateo Escobar frå Texas.

Marjorie Taylor Greene prøvar å tale til forsamlinga i New York. Foto: Stefan Jeremiah / AP Marjorie Taylor Greene prøvar å tale til forsamlinga i New York. Foto: Stefan Jeremiah / AP

Marjorie Taylor Greene, ei kongresskvinne og kjent profil på ytre høgresida i amerikansk politikk, var til stades i New York.

Ho prøvde å tale til dei gjennom ein megafon, men det ho sa, drukna i roping frå begge kantar, melder New York Times.

Republikanar George Santos, som har ei eiga granskingssak mot seg i Kongressen, møtte opp i ein kort periode.

På spørsmål om han skulle til Mar-a-Lago for å støtte Trump etter høyringa, svarte han ifølge avisa:

– Folkens, eg har ikkje noko fly.

Trump litt opp på meiningsmålingar

Sigrid Rege Gårdsvoll er politisk kommentator i Vårt Land og på amerikanskpolitikk.no.

– Det er førebels litt vanskeleg å slå fast kva dette vil ha å seie politisk. På kort sikt ser det ut som det hjelper Donald Trump litt på meiningsmålingane.

Politisk kommentator Sigrid Rege Gårdsvoll.

Målingane som har kome etter at Trump erklærte at han kom til å bli arrestert, viser at han har gått litt opp, seier ho.

– Etter kvart som vi får vite meir om kva tiltalepunkta inneheld, og korleis det er planen å føre saka, vil vi vite meir om kor vanskeleg dette kjem til å bli for Trump reint politisk.

Neste rettsmøte er i desember, og rettssaka skal etter planen starte tidleg i 2024. Advokatane til Trump prøvar å flytte startskotet til våren.

– Det som kan gjere det vanskeleg for Trump, er at nominasjonsvala begynner rett over nyttår. Så alt dette kjem samtidig.

– Då legg ein prosessen også veldig open for kritikk om politisk påverknad.

Foto: Skjermdump / Oda Eggesbø Ottesen

Ho legg likevel til at Trump sjølv bruker merksemda til sin fordel, når han har høve til det, blant anna ved å «piske opp stemninga» hos tilhengarane sine på sosiale medium.

– For mange politikarar finst det god PR og dårleg PR. For Trump er det slik at så lenge han er i media, ser det ikkje ut til å spele noka rolle om det er positivt eller negativt vinkla saker. Han vinn på det.

– Folk i valkamporganisasjonen hevdar at han har samla inn nærare 8 millionar dollar dei siste fire dagane. Viss det stemmer, er det klart at dette genererer store inntekter for han.

– Ein dårleg dag på jobben

Høyringa tysdag var ein situasjon der Trump ikkje hadde kontroll, noko han likar dårleg.

Det er tolkinga til Eirik Løkke, som er rådgjevar i tankesmia Civita og følger amerikansk politikk tett.

– Eg trur ikkje Trump syntest dette var veldig hyggeleg, eg trur han syntest dette var ein dårleg dag på jobben. Det blir spekulert i kor førebudd han var på dette.

Det var ikkje lov å ta bilete av Trump under høyringa i New York. Foto: JANE ROSENBERG / Reuters Det var ikkje lov å ta bilete av Trump under høyringa i New York. Foto: JANE ROSENBERG / Reuters

– Fungerer historieforteljinga hans, som vi høyrde i natt, om at dette er «eit angrep på meg og min kampanje for at eg ikkje skal bli president igjen»?

– Eit stykke på veg gjer det nok det. Særleg hans eigne konservative og republikanske veljarar ser dette som ei partisk avgjerd, at det er mykje politikk involvert. Og eg trur ikkje at mange har forandra meining om det etter gårsdagen.

USA-ekspert Eirik Løkke frå Civita. Foto: Tobias Prosch Simonsen / NRK

Uansett er det viktigare at påtalemakta i New York meiner det er ei sak, seier han vidare, fordi dei neppe hadde teke den ut dersom ikkje.

– Trump er i alvorlege juridiske problem her, sjølv om eg er langt frå sikker på at han kjem til å bli dømd.

– Valkampen er i gang allereie. No er vi i ukjent farvatn. Det er usikkert kva som skjer med denne saka og alle andre dei andre etterforskingane mot Trump, som eg meiner er endå meir alvorleg.