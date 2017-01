Raser mot Trumps uttalelser om å gjeninnføre tortur

President Donald Trump har signalisert at han ønsker å gjeninnføre tortur som et verktøy i kampen mot terror. Det skremmer Amnesty Norge.

– Dette er grove brudd på internasjonal rett. Vi kommer til å forsøke å påvirke politikere i USA til ikke å støtte et forslag om å gjeninnføre vanntortur, sier generalsekretær John Peder Egenæs.

– Vi ber også våre egne politikere om å ta klart avstand fra dette så snart som mulig, legger han til.

John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty International Norge, vil arbeide for at vanntortur ikke blir gjeninnført i USA. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Utenriksminister Børge Brende vil foreløpig ikke kommentere Trumps uttalelser.

Støtter bruk av tortur

Det var blant annet i et intervju med ABC News i går, at den ferske presidenten fortalte at han støtter bruken av såkalt waterboarding under avhør av terrormistenkte.

Dette er en form for tortur som ble benyttet under president George W. Bush.

Praksisen er senere blitt forbudt i USA, men presidenten åpner for at dette igjen kan bli tillatt og at «ild må bekjempes med ild».

Trump har nå bedt CIAs nyutnevnte sjef Mike Pompeo og forsvarsminister James Mattis om deres syn på bruk av tortur.

Trump hevder han har fått støtte fra høytstående offiserer innenfor etterretningstjenesten.

– Jeg spurte dem: «Virker tortur?» Og svaret var «ja, absolutt», hevdet Trump under intervjuet.

Donald Trump åpner for igjen å tillate vanntortur Foto: Evan Vucci / Ap

«Kontrollert» kvelning

Vanntortur er en gammel og velkjent torturmetode. Det foregår ved at en person bindes fast til et underlag.

Deretter helles det vann over et tøystykke som dekker munn og nese. Dette er en form for kontrollert kvelning og skaper en drukningsfølelse hos den som tortureres selv om det ikke kommer vann inn i lungene.

Den amerikanske etterretningstjenesten CIA har tidligere benyttet torturmetoden under avhør.

Foreløpig har ikke den amerikanske forsvarsministeren eller CIA-direktøren kommentert uttalelsene fra Donald Trump, men de skal være motstandere av å gjeninnføre torturmetoder i USA.

Får kritikk

Demokraten Leon Panetta, som både har vært direktør for CIA og forsvarsminister, er kritisk til Trumps torturholdning.

Senator John McCain ønsker ikke at vanntortur skal brukes av amerikanere Foto: Saul Loeb / AP

– Det vil være et alvorlig feilgrep å tillate tortur, mener Leon Panetta.

Donald Trump møter også motstand innenfor egne rekker. En av hans kritikere er den republikanske senatoren John McCain, som selv ble utsatt for grov tortur som krigsfange under Vietnamkrigen.

– Presidenten kan signere hvilken som helst ordre han vil, men loven er loven: Vi skal ikke gjeninnføre tortur, skriver han på Twitter.

