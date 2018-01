– Jeg har mistet alt. Arbeidet og inntekten. Nå er jeg alene med tre døtre uten at noen hjelper oss. Vi har ingenting nå, sier Amira Obeid til NRK.

For to uker siden kom enken tilbake til Raqqa sammen med en datter for å se til hjemmet sitt. I første etasje hadde hun to butikker som var levebrødet for familien. I likhet med hjemmet ligger butikkene i ruiner.

– Jeg ønsker å bygge opp huset igjen, men jeg har ikke penger. Jeg har ingenting, sier Obeid.

Amira Obeid vil bygge opp igjen hjemmet sitt i Raqqa, men hun har ikke råd. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Ektemannen hennes ble skutt og drept av en snikskytter da de to sto utenfor butikken for fire år siden, i starten på krigen mellom regimet og opprørshæren.

– Før krigen var Syria et godt land, vi hadde et veldig bra liv her. Spesielt Raqqa var en vakker by. Vi hadde jobber her, og det var mange folk, fortsetter Obeid. ​​​​

Erklærte seier

20. oktober 2017 erklærte den USA-støttede opprørsalliansen Syrias demokratiske styrker (SDF) seier over den ytterliggående islamistgruppa IS i Raqqa. SDF hadde da stått i spissen for bakkeoffensiven mot Raqqa.

Erklæringen kom etter flere måneder med intense kamper i den tidligere jihadistbastionen, som IS gjorde til «hovedstad» i sitt såkalte kalifat i 2014.

Da IS erobret Raqqa i januar 2014, hadde de drevet både Nusrafronten, al-Qaidas fløy i Syria, og opprørere fra Den frie syriske hær (FSA) ut av byen.

Tilbake etter fjorårets erklæring ligger en by i ruiner etter flere år med krig. Før IS tok kontroll over Raqqa, hadde byen over 200.000 innbyggere. Nå regner man med at det bor 15.000 personer der.

Wasim Qasab steker falafler i Raqqa. For ti dager åpnet han cafeen sin igjen. Al Malek var en av Raqqas mest populære før krigen. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Raqqa begynner sakte å våkne til liv igjen. Vannet er kommet tilbake til byen, og for ti dager siden åpnet Wasim Qasab igjen den populære Al Malek Restaurant.

– Businessen er god nå. Men den var også god før, fordi vi var den mest kjente kafeen i Raqqa, sier Qasab.

Bygger selv

Hamoud Kahlil Ibrahim er blant dem som har kommet tilbake til Raqqa etter IS' fall for å bygge opp hjemmet sitt igjen.

Hamoud Kahlil Ibrahim har selv startet gjenoppbyggingen av sitt ødelagte hus. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

– Jeg vet ikke hvorfor det er ødelagt, kanskje et luftangrep eller en bilbombe. Uansett er det ødelagt, sier han.

I første etasje av huset hadde han en butikk der han solgte bilbatterier. Den bygger han opp først, for å ha noe å leve av.

– Jeg vet ikke når jeg kan bygge huset, jeg har ikke penger til det nå.

– Burde hjelpe oss

Den USA-ledede koalisjonen mot IS bidro med luftstøtte til SDF i kampen om Raqqa. Flere tusen bombeangrep mot IS ble utført, og koalisjonen har erkjent at også mange sivile liv har gått tapt i krigen mot IS i Syria og Irak.

– Koalisjonen burde hjelpe til med gjenoppbyggingen av Raqqa, mener Ibrahim.

– Jeg mener koalisjonen burde hjelpe oss, fordi de gikk til krig og bombet byen vår. Og tjenester som vann og strøm, rydding av gatene og gjenoppbygging husene – det burde koalisjonen hjelpe oss med.

Raqqa ligger i ruiner etter flere år med krig. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Når tror du byen blir bygget opp igjen?

– Det kommer an på hjelpen vi får. Kanskje om to år, kanskje om ti år, svarer Ibrahim.

Da SDF-talsmann Talal Sillo 20. oktober formelt overlot styringen av Raqqa til et sivilt byråd, ba han verdenssamfunnet og hjelpeorganisasjoner om hjelp til gjenoppbyggingen.

– Vi ber alle land og fredselskende krefter og alle hjelpeorganisasjoner om å delta i gjenoppbyggingen av byen og landsbyene rundt og hjelpe til med å fjerne arrene etter krigen som IS startet, sa Sillo.

Enn så lenge har ikke Raqqas innbyggere hørt om det er noen hjelp på vei.