Rapporter om flere titalls drepte i israelsk luftangrep mot flyktningleir

Et israelsk luftangrep skal ha et truffet stort boligområde i flyktningleiren Jabalia nord i Gaza. Palestinske helsemyndigheter sier at minst 50 personer er dept. Rundt 150 skal være såret.

En video fra nyhetsbyrået AFP viser minst 47 drepte som har blitt hentet fra ruinene etter angrepet som ødela flere hus inne i flyktningleiren.

Innenriksdepartementet på Gaza, som styres av Hamas, sier at minst 400 skal være drept eller såret i angrepet.

Tallene er ikke bekreftet av uavhengige kilder.

Israel har tidligere sådd tvil ved tallene fra palestinske helsemyndigheter, men FN sier at de har vært troverdige i tidligere konflikter.

Det israelske forsvaret har foreløpig ikke kommentert angrepet.

Palestinere samler seg rundt flere titalls likposer i kjølvannet av angrepet utenfor et sykehus. Foto: STRINGER / Reuters

– Helt forferdelig

Al Jazeera skriver at personell fra Røde Halvmåne jobber på stedet for å frakte drepte og sårede rammet av angrepet til sykehus.

– Situasjonen er helt forferdelig, sier talsperson Nebal Farsakh til Al Jazeera.

Den norske legen Mads Gilbert sier til Al Jazeera at hans kilder på bakken forteller at Israel har bombet 15 sivile hjem i Jabalia-leiren, skriver NTB.

– Det siste tallet jeg fikk, var på omtrent 100 drepte og 300 sårede. Det er absolutt ingen tvil om at dette er et massedrap. Sykehusene i Gaza klarer ikke å ta imot 300 nye sårede, sier han.

Gilbert sier at Gazas største sykehus al-Shifa vil gå tom for drivstoff til aggregatene på onsdag, og at det da ikke lenger vil være i stand til å fortsette med livreddende operasjoner.

– Disse scenene vi nå ser, viser åpenbare brudd på folkeretten. De bomber ikke bare sivile mål, de angriper også sykehus, hevder han.

Palestinere på stedet etter luftangrepet. Foto: STRINGER / Reuters

Største flyktningleiren i Gaza

Jabalia er den største flyktningleiren i Gaza. Rundt 116.000 palestinske flyktninger var bosatt der per juli i år, ifølge FN. Leiren har vært i drift siden 1948, skriver BBC.

Blant fasilitetene i leiren er 26 skolebygg, et matutdelingssenter, to helsesentre, et bibliotek og syv vannbrønner, skriver kanalen.

Flyktningleiren har vært utsatt for flere angrep siden krigens utbrudd 7. oktober, ifølge Al Jazeera.