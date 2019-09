Rapport: Verden vil tjene på grønne investeringer

Global Commission on Adaptation (GCA) mener investeringer på 1,8 billioner dollar over det neste tiåret kan gi en nettogevinst på 7 billioner dollar.

GCA ledes av tidligere FN-generalsekretær Ban Ki-moon, verdensbanksjef Kristalina Georgieva og Microsoft-grunnlegger Bill Gates.

Tidligere FN-generalsekretær Ban Ki-moon leder GCA, som består av 34 ledere innen politikk, næringsliv og vitenskap. Foto: Sam Mcneil / AP

De mener rike land har et særskilt ansvar for å investere i tiltak som kommer hele verden til nytte.

«Mennesker som har gjort minst for å skape problemet, spesielt de som lever i fattigdom og i sårbare områder, er utsatt for størst risiko,» skriver de i rapporten.

– Klimaendringer bryr seg ikke om grenser. Det er et internasjonalt problem som bare kan løses ved hjelp av samarbeid. I mange deler av verden har klimaet allerede endret seg, og vi må tilpasse oss, sier Ban ifølge AFP.

Denne uka la GCA frem en lønnsomhetsanalyse av fem konkrete tiltak som kan gjennomføres nå:

Varslingssystemer:

Bedre væranalyser og tidligere varsling av ekstremvær og springflo kan redde liv, spesielt i lavtliggende områder og sårbare øysamfunn.

Ved bedre planlegging og smartere investeringer kan man flytte både mennesker og ressurser i sikkerhet før katastrofen inntreffer, heter det i rapporten.

Bedre varslingssystemer og infrastruktur kan redusere skadene ved ekstremvær. Bildet er fra Osaka i Japan, som ble truffet av en tyfon i fjor. Foto: Kota Endo / AP

Infrastruktur:

GCA oppfordrer til bygging av bedre veier, bygninger og bruer som er tilpasset klimaet.

Rapporten viser blant annet til et prosjekt i New York som går ut på å male tak hvite, noe som reflekterer sollys og hjelper til med å kjøle ned bygningene.

Forskningslaboratoriet Berkeley Lab har tidligere anslått at dersom hele verden gjorde dette, ville det gitt samme effekt som å fjerne 300 millioner biler fra veiene i 20 år.

Jordbruk:

Ved å utvikle ny teknologi og blant annet hjelpe bønder med å bytte til avlinger som tåler tørke bedre, kan man unngå eller redusere sultkatastrofer.

Det globale matbehovet vil trolig stige med 50 prosent de neste 30 årene. Samtidig kan avlingene bli redusert med opptil 30 prosent.

Mangroveskog:

De tropiske sumptrærne binder opp fem ganger så mye CO₂ som regnskog, og beskytter rundt 18 millioner mennesker fra oversvømmelser.

Mangroveskogen er et av de mest truede økosystemene i verden, og GCA mener de må gjenplantes og beskyttes.

Vann:

Beskyttelse av vannressurser og mindre sløsing med vann trekkes frem som noe av det aller viktigste man kan gjøre.

«Land som gir vannforvaltning høyeste prioritet ved å endre politikk og investeringer vil utvikle seg og oppleve fremgang. Land som ikke gjør det, vil oppleve alvorlige utfordringer,» heter det i rapporten.

Advarer mot fattigdom og matmangel

Disse investeringene vil hindre fremtidige tap, føre til økonomisk vekst gjennom innovasjon og gi både sosiale og miljømessige fordeler, mener GCA, som anslår at alt dette til sammen vil være verdt 7,1 billioner dollar, over 60 billioner kroner.

Dersom verden ikke gjør mer for å tilpasse seg klimaendringene anslår GCA at 100 millioner mennesker i utviklingsland vil havne under fattigdomsgrensa innen 2030.

I rapporten anslås det også at antall mennesker som ikke får nok vann kan øke fra dagens 3,6 milliarder til 5 milliarder innen 2050, og at veksten i avlinger verden over kan bli redusert med 30 prosent.

Høyere havnivå og kraftigere uvær kan drive flere hundre millioner mennesker på flukt fra hjemmene sine, og kostnadene knyttet til byer langs kysten kan passere en billion dollar innen 2050, heter det videre.

– Vi er den siste generasjonen som kan endre kursen til klimaendringene, og vi er den første generasjonen som må leve med konsekvensene, sier Ban ifølge AFP.

Han ber også USAs president Donald Trump om å slutte seg til Parisavtalen igjen.

– Truer menneskerettighetene

GCA skal legge frem flere detaljer på FNs klimatoppmøte i New York om to uker.

Der vil trolig også menneskerettigheter stå på agendaen.

FNs høykommissær for menneskerettigheter, Michelle Bachelet, mener klimaendringene er den største trusselen mot menneskerettighetene noensinne.

– Alle nasjoners økonomi, de politiske, sosiale og kulturelle strukturene i alle land, rettighetene til alle mennesker og fremtidige generasjoner vil bli rammet, sier Bachelet ifølge The Guardian.

Ifølge FN kan 40 prosent av verdens borgerkriger de siste 60 årene knyttes til miljø og naturressurser.