Rapport: Pilotene fulgte prosedyrene, men flyet styrtet likevel

Ethiopian Airlines-ulykken 10. mars i år kostet 157 mennesker livet. Etter ulykken ble alle Boeing 737 MAX satt på bakken. Mistanken var at dataprogrammet MCAS var involvert i ulykken. Det ser også ut til at MCAS var involvert i Lion Air ulykken i fjor der 189 mennesker omkom.

Torsdag formiddag ble den foreløpige rapporten lagt fram. Transportminister Dagmawit Moges sa under fremleggelsen at flyet var korrekt vedlikeholdt og at pilotene var riktig trent.

Hun beskrev hva pilotene gjorde da flyet fikk et problem.

– Gjentatte ganger gjennomførte de nødprosedyren korrekt, men de greide likevel ikke å få kontroll over flyet, sa transportminister Dagmawit Moges.

Ethiopian Airlines skriver i en pressemelding at pilotene fulgte alle retningslinjene fra Boeing og amerikanske luftfartsmyndigheter.

– Til tross for dette harde arbeidet og deres nøye gjennomføring av prosedyrene, så var de ikke i stand til å få flyet fra å styrte med nesen ned, skriver flyselskapet.

Sammen med rapporten kom det to sikkerhetsanbefalinger. Boeing blir bedt om å granske flykontrollsystemet for å se om det er feilkonstruert.

Luftfartsmyndigheter blir bedt om å godkjenne kontrollsystemet før de tillater at flyet blir satt i drift igjen.

Mener pilotene har en del av skylden

Det som transportministeren sier står i rapporten, står i kontrast til det en rekke medier skrev i forkant. Deres rapporter var basert på intervjuer med mennesker som hadde kjennskap til granskingen.

Flere medier skrev at pilotene først gjorde det Boeing anbefalte, men at de så skrudde på igjen deler av det automatiske systemet. Det gjorde det mulig for MCAS å overta deler av styringen igjen.

The Guardian melder at etterforskerne også ser om MCAS kan føre til bevegelser av flyets vertikale haleror selv om all tilgang egentlig er skrudd av. Er dette tilfellet, så kan det være at pilotene fulgte alle retningslinjene fra Boeing, men at flyet likevel styrtet.

Hva som førte til styrten

Flere lekkasjer fra granskningen forkant av at rapporten ble lagt fram tydet på at flyet skal ha blitt truffet av noe da det tok av. Dette treffet skadet en mekanisme som måler hvordan flyet er orientert i opp-ned aksen. Mekanismen ga derfor feil informasjon til dataprogrammet MCAS. Det igjen førte til at nesen på flyet ble tvunget ned.

Under fremleggelsen av den foreløpige rapporten ble dette avvist av granskningskommisjonen. De sa at de ikke hadde noe data som viser at flyet ble skadet.

Slik virker MCAS

MCAS ble innført av Boeing uten at pilotene ble informert om det. Det er et program som bare virker når autopiloten er skrudd av. Det skal hjelpe pilotene dersom flyet er i ferd med å steile. Programmet er avhengig av å få korrekt informasjon om hvor nesen på flyet peker. Når flyet er i ferd med å steile, så skal MCAS automatisk tvinge nesen ned.