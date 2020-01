Rapport: Passasjerfly forsøkte å snu

Det viser en foreløpig rapport som iranske luftfartsmyndigheter har lagt frem.

Flyet var av typen Boeing 737-800, og var tre og et halvt år gammelt.

Klokken 06:12 lokal tid tok flyet av fra rullebanen på flyplassen i Teheran, med kurs mot den ukrainske hovedstaden Kiev.

Så styrtet det seks minutter etter avgang. 176 mennesker omkom.

Det er fortsatt ikke kjent hvorfor flyet styrtet, men litt over et døgn etter ulykken har iranske granskere fått mer oversikt over hendelsesforløpet.

En barnesko ligger på bakken i området der passasjerflyet styrtet i Iran. Foto: BORNA GHASSEMI / ISNA / AFP

Forsøkte å snu

Passasjerflyet fikk problemer i luften like etter at det tok av fra rullebanen, mener de iranske luftfartsmyndighetene.

Da var flyet på vei vestover ut fra flyplassen i Teheran.

Så svingte det til høyre, og forsøkte å vende tilbake, skriver nyhetsbyrået AFP.

Flygerne ba aldri om hjelp ved å foreta et nødanrop til flygeledelsen på bakken, mener granskerne.

Sikkerhetspersonell undersøker området etter at flyet styrtet. Foto: Ebrahim Noroozi / AP

Brant i luften

Vitner ombord i et passasjerfly i nærheten, sier til granskerne at flyet sto i brann før det styrtet.

Dette stemmer overens med det andre vitner på bakken har fortalt, og en mobilvideo som etter alt å dømme viser flyet når det treffer bakken.

Granskerne sier også at flyet eksploderte kraftig fordi det hadde mye drivstoff ombord i tankene for flygningen til Kiev.

Flyet forsvant fra radaren da det var 8.000 fot over bakken, skriver Reuters.

De «svarte boksene», som blant annet registrerer teknisk informasjon om flyet, er også funnet.

Sorg i mange land

De fleste ombord på flyet var statsborgere i Iran, Canada og Ukraina.

Mange passasjerer var trolig studenter på vei tilbake til Canada etter å ha vært i Iran på ferie, ifølge nyhetsbyrået AP.

I Ukraina har presidenten erklært nasjonal sørgedag i dag.