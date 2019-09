Rapport: Kriminelle nettverk truer Amazonas

Rapporten, som har fått navnet «Rainforest Mafias», konkluderer med at Brasil ikke klarer å håndtere de kriminelle nettverkene.

Det kan føre til at Brasil ikke klarer å nå målet med å stanse all ulovlig avskoging innen 2030, noe de forpliktet seg til i Parisavtalen, mener HRW.

I rapporten har HRW dokumentert 28 drap der de mener det finnes bevis for at gjerningspersonene var involvert i ulovlig hogst, og at ofrene var til hinder for dem.

Urfolk, bønder og innbyggere i regnskogen og miljøvernere er blant ofrene. Bare to av drapene endte med tiltale, og ifølge HRW kan det påvises alvorlige feil i seks av etterforskningene.

Tømmer fra regnskogen i Apui, sør i delstaten Amazonas. Foto: Bruno Kelly / Reuters

– Umulig å stanse

Organisasjonen Comissão Pastoral da Terra, som er tilknyttet den katolske kirken i Brasil, har talt opp over 300 drap i løpet av det siste tiåret, hvor det bare ble tatt ut tiltale i 14 av sakene.

– Så lenge vi har dette nivået av vold, lovløshet og straffrihet for lovbruddene disse kriminelle gruppene begår, vil det være umulig for Brasil å stanse avskogingen. De kriminelle nettverkene vil angripe alle som står i veien for dem, sier seniorforsker Cesar Muñoz Acebes, som har skrevet rapporten.

Nettverkene beskrives som godt organiserte, med væpnede vakter og kapasitet til å felle trær og selge tømmer i stor skala. Målet er ofte å rydde et helt område som senere kan brukes til kvegdrift eller jordbruk.

Den tidligere politimannen Antonio de Oliveira sier til The Guardian at han fikk flere dødstrusler da han jobbet med å kaste ut tømmerhoggere fra regnskogen i den østlige delstaten Maranhão.

– Det er mangel på folk, ressurser, logistikk og vilje. Situasjonen har blitt verre. Det er en slags oppmuntring til å invadere, sier han.

Kayapo-folket i Altamira i delstaten Pará besøker et område der noen har laget en 8 kilometer lang vei for å drive ulovlig hogst. Foto: Leo Correa / AP

Skylder på presidenten

HRW mener nettverkene som driver ulovlig hogst har blitt frekkere etter president Jair Bolsonaros angrep på miljøvernere.

– Situasjonen blir bare verre under president Bolsonaro, hvor hans angrep på landets miljøorganisasjoner utsetter de som bor i regnskogen for en mye større fare, sier fungerende miljø- og menneskerettighetsdirektør Daniel Wilkinson.

Bolsonaro har lovet nulltoleranse for miljøkriminalitet, men gikk samtidig til angrep på både miljøvernere og europeiske statsledere som ga uttrykk for bekymring for brannene og avskogingen i Amazonas.

Mange av dem som driver med ulovlig hogst og gruvedrift i Amazonas stemte på Bolsonaro, ettersom han gikk til valg på å utnytte de økonomiske verdiene i regnskogen i større grad enn tidligere.

Ulovlig hogst står for 90 prosent av all avskogingen i Amazonas.

Brasil-kjenner: – Svært alvorlig

– Dette er svært alvorlig, og dessverre ikke noe nytt, sier Brasil-kjenneren Torkjell Leira til NRK om konklusjonene til HRW om de kriminelle nettverkene i Amazonas.

Samfunnsgeografen har fulgt landet tett siden 1990, og driver en Brasil-blogg.

BEKYMRET: Den norske Brasil-kjenneren Torkjell Leira er svært bekymret over utviklingen for regnskogen i Brasil. Foto: Universitetet i Oslo

– Mye av avskogingen som skjer i stor skala i Amazonas, skjer i slike områder der kriminelle har kontroll.

Leira sier det er kjøttindustrien og soyaindustrien som står bak det meste av den ulovlige hogsten i Amazonas.

Brasil-kjenneren mener Bolsonaros politikk og retorikk er en direkte årsak til at avskogingen øker i Brasil.

– Hvis det er slik at Bolsonaro har lovet nulltoleranse for miljøkriminalitet, så er det i så fall en hul retorikk. Presidenten gikk til valg på full gass på kortsiktig økonomisk vekst, på bekostning av regnskogen og langsiktig, bærekraftig utvikling. Og de varene leverer han, sier Leira.