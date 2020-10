Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Faren min ga meg et fotografi og sa: «Min datter, du er veldig heldig. Denne mannen skal snart bli din ektemann, så vær glad nå».

16-åringen fra Tanzania var 14 år da hun fikk vite at faren ville gifte henne bort til en rik 45-åring.

OND SPIRAL: Nora Ingdal i Redd Barna frykter at verden mister en hel generasjon unge jenter på grunn av pandemien. Jentene mister skolegang, blir ofre for vold, barneekteskap eller blir gravide som tenåringer. Foto: Nora Lie/Redd Barna

Subira fikk hjelp til å slippe unna tvangsekteskapet.

To år etter har koronapandemien tvunget dramatisk flere jenter som henne inn i barneekteskap, ifølge en fersk rapport fra Redd Barna.

– Vi regner med at nesten en halv million flere unge jenter har blitt tvunget til å gifte seg i løpet av et halvt år med covid. Antall barneekteskap har økt voldsomt, tenåringsgraviditeter og overgrep, sier Nora Ingdal.

Hun er utenlandssjef i Redd Barna Norge.

Stort tilbakeslag

1. oktober skulle organisasjonen ha feiret 25-årsjubileum for Beijing-erklæringa. Da forpliktet 189 land seg til å redusere vold mot kvinner. Unge jenters framtid ble lysere.

Så rammet pandemien. 2020 ble året som satte den gode utviklinga flere år tilbake i tid. Ifølge Redd Barna står verden overfor den største økninga i barneekteskap på 25 år.

– I utgangspunktet skulle dette ha vært en optimistisk rapport, men på de seks månedene har det skjedd en helt motsatt endring, sier Ingdal.

Les hele rapporten her: The Global Girlhood Report 2020

I kjernen står stenging av skolene. Før mars gikk ni av verdens ti barn på skole. Etter korona var ni av ti barn ute av skolen, ifølge Redd Barna.

Mange barn mister trygge voksne og nettverket de hadde til å si ifra om overgrep og skadelige skikker de utsettes for. Isolasjonen er spesielt skadelig for unge jenter.

– Veldig mange jenter har fortalt oss at de er redde for å bli gifta bort. De har fortalt oss at de har blitt gravide og utsatt for overgrep, sier Ingdal.

FN: En million flere graviditeter

Korona startet som en helsekrise, men kastet millioner ut i fattigdom fordi de mistet jobben.

Foreldre som ikke lenger har penger til mat må sende barna ut i farlig barnearbeid eller gifte dem bort for å få én munn mindre å mette.

– Fattige land har ikke velferdsordninger. De må finne andre måter å overleve på. Å gifte bort unge jenter er beklageligvis en av de skadelige skikkene vi ser en kraftig økning i, sier Ingdal.

Barneekteskapene fører med seg en økning i tenåringsgraviditeter. FN anslår at én million flere unge jenter vil bli gravide i 2020 på grunn av pandemien. Dette igjen fører til høyere mødre- og spedbarnsdødelighet.

– Vi frykter vi skal miste en hel generasjon av unge jenter, sier utenlandssjefen i Redd Barna.

Forsker: – Varslet katastrofe

Sosiolog Joar Svanemyr ved Christian Michelsens institutt forsker blant annet på barneekteskap.

SKOLEN ER LØSNINGA: – Å sende jenter på skolen beskytter dem mot barneekteskap. Når skolen stenges fører det til motsatt utvikling, sier forsker Joar Svanemyr. Foto: CMI

Han sier det allerede i vår kom meldinger om økt pågang på krisetelefoner. Organisasjoner i felt fortalte at flere jenter ble giftet bort eller ble gravide. Også flere ble kjønnslemlestet.

Selv om tallene er usikre, kaller han det for «en varslet katastrofe».

– Nå har det kommet såpass mange rapporter, blant annet fra FN og andre store organisasjoner. Jeg tror landene har blitt oppmerksomme på problemet, men foreløpig har de vært mest opptatt av å hindre at covid sprer seg, sier Svanemyr.

Ifølge forskeren er åpning av skolene helt avgjørende.

– Å sende jenter på skolen beskytter dem mot barneekteskap. Nå skolen stenges fører det til motsatt utvikling. Det er ekstremt viktig å få jentene tilbake til skolen. Når jentene først faller ut, er det veldig vanskelig å få dem tilbake.