Rapport: – Assad-regimet brukte systematisk kjemiske våpen i Aleppo

Syriske militærhelikoptre skal systematisk ha brukt tønnebomber med klorgass i Øst-Aleppo, ifølge en ny rapport fra Human Rights Watch (HRW).

Bombet lekeplasser og klinikker

Røyken stiger til værs etter et luftangrep i Aleppo. Ifølge HRW skal kjemiske våpen blitt tatt i bruk i bombingen av byen. Foto: Hassan Ammar / Ap

Det verste angrepet skal ha skjedd i nabolaget al-Sakhour, ifølge menneskerettighetsgruppen. Seks personer fra samme familie, deriblant fire barn, skal ha blitt kvalt av den giftige gassen.

Lekeplasser, klinikker, vanlige bygater og bolighus ble rammet i angrepene. Ifølge HRW førte dette til at svært mange mennesker fikk problemer med å puste.

Bruk av klor som våpen, er forbudt i henhold til den internasjonale konvensjonen mot kjemiske våpen. Syria sluttet seg til denne konvensjonen i 2013.

VIDEO: Slik så det ut 16. november i fjor etter nok et flyangrep i Aleppo. Du trenger javascript for å se video. VIDEO: Slik så det ut 16. november i fjor etter nok et flyangrep i Aleppo.

Koordinerte angrep

Rapporten peker på at myndighetene i Damaskus systematisk brukte kjemiske våpen for å drepe lokalbefolkningen eller drive dem ut av området.

– Mønsteret vi ser er at angrepene der kjemiske våpen ble tatt i bruk var samkjørte med den militære strategien for å ta tilbake Aleppo. Dette var ikke enkelttilfeller, sier Ole Solvang, katastrofeetterforsker i Human Rights Watch, til New York Times.

Ifølge rapporten skal alle stedene som ble rammet av angrepene vært områder som regjeringsstyrkene planla å ta over.

Human Rights Watch mener at myndighetene i Syria gjennomførte koordinerte kjemiske angrep i disse områdene i Aleppo i 2016.

Mange har fått behandling for det som ser ut til å være angrep hvor kjemiske våpen har blitt tatt i bruk. Foto: ABDALRHMAN ISMAIL / Reuters

Flere brudd på internasjonal avtale

Bruk av kjemiske våpen er et klart brudd på den internasjonale avtalen som regjeringen i Syria undertegnet for tre år siden.

Myndighetene har blitt anklaget av flere humanitære organisasjoner for å ta i bruk kjemiske våpen mot lokalbefolkningen. Foto: OMAR HAJ KADOUR / Afp

Dette er ikke første gang regimet til Syrias president Bashar al-Assad anklages for å tatt i bruk kjemiske våpen mot befolkningen i Syria.

I fjor konkluderte et FN panel med at det syriske militæret skulle ha tatt i bruk tønnebomber og andre kjemiske våpen i Syria minst tre ganger i 2014 og 2015.

Anklagene har gjentatte ganger blitt avvist av Assad og regjeringen. Bevisene blir beskyldt for å være falske og ikke-konkluderende av syriske myndigheter.

Ifølge HRW har ikke myndighetene i Syria bare latt være å følge avtalen, men har også økt antall angrep hvor det er tatt i bruk klor.