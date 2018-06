Rappet om ungdomsvold – ble skutt og drept

Den 20 år gamle rapperen og sangeren XXXTentacion ble skutt og drept mandag, da han var på vei fra en motorsportforhandler i nærheten av hjemmet sitt i Florida.

Politiet sier at gjerningsmennene forlot stedet i en mørk SUV etter å ha avfyrt skudd mot bilen hans, i det som trolig var et ransforsøk, skriver CNN.

20-åringen ble senere fraktet til sykehus, men ble erklært død mandag ettermiddag. De to mennene er fortsatt etterlyst og politiet leter etter vitner som kan ha sett hendelsen.

Ifølge politiet satt rapperen i denne bilen da de to gjerningsmennene, iført røde masker, skal ha nærmet seg med skytevåpen. Foto: John Mccall / AP

Rappet om raseproblematikk

Den unge rapperen, som egentlig heter Janseh Dwayne Onfroy, har de siste årene markert seg i musikkbransjen. Blant annet har han toppet den prestisjetunge Billboard-listen med sitt siste album «?».

I tillegg har låten hans «Sad» ligget på strømmetjenesten Spotifys globale toppliste de siste ukene, med over 270 millioner avspillinger.

Flere av låtene hans inneholder referanser til USAs mest sensitive spørsmål rundt raseproblematikk, selvmord og utbredt vold blant amerikansk ungdom.

«Er du villig til å risikere ditt barns fremtid på grunn av dine egne fordommer? Valget er ditt, men ditt barn vil ikke stå for hatet. Denne generasjonen vil bli elsket, oppfostret, hørt og forstått», synger han i låten «Look at Me» fra 2017.

Hyllet av bransjen

Redaksjonssekretær i Klassekampens Musikkmagasin, Martin Bjørnersen, sier at XXXTentacion var unik fordi han gjorde mye for å oppheve skillet mellom kunstens egenverdi og kunstnerens handlinger.

– Han brukte for eksempel musikken til å angripe kvinnen han var anklaget for å mishandle og oppfordret fansen til å støtte ham i dette. Det er et ubehagelig faktum at musikken hans holdt en høy kunstnerisk verdi, på tross av handlingene han knyttes til.

Bjørnersen legger også til at XXXTentacion var viktig fordi han oppstod som et så stort fenomen relativt uavhengig fra den tradisjonelle bransjen. I Norge har han toppet albumlistene to ganger, uten noen forhåndsomtale fra norske medier.

Flere av USAs største rappere har brukt sosiale medier til å hylle den avdøde 20-åringen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

«Hvil i fred. Jeg fortalte deg aldri hvor mye du inspirerte meg mens du fortsatt var her. Takk for at du eksisterte», skriver artisten Kanye West.

Den Grammy-nominerte hiphop-artisten J. Cole uttrykte også sin sorg over det brå dødsfallet av artistkollegaen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

«Et enormt talent med grenseløst potensial og et sterkt ønske om å bli en bedre person. Gud velsigne hans familie, venner og fans», skriver han på Twitter.

Siktet for vold

Onfroy var en omstridt artist på grunn av sin voldelige fortid. Da han ble drept ventet han på å bli stilt for retten, blant annet for grov vold i hjemmet mot sin gravide kjæreste.

Bjørnersen i Klassekampen sier at voldsanklagene har vært hyppig drøftet blant norske musikkjournalister.

Musikkredaktøren skrev selv en anmeldelse av artistens album «17» i fjor høst, der han problematiserte det å ikke omtale artister på grunnlag av et tvilsomt rulleblad.

«Da gjør man ikke jobben sin som musikkpresse, ikke den delen av jobben som går ut på å aktivt dokumentere og kartlegge samtidens musikalske landskap», skriver han i anmeldelsen.

Én måned før drapet besluttet Spotify å fjerne låtene hans fra en av sine mest populære spillelister, «Rap Caviar», på grunn av voldsanklagene. De trakk senere tilbake beslutningen, da artisten Kendrick Lamar truet med å trekke sin musikk fra strømmetjenesten, ifølge amerikanske Pitchfork.