Én etter én forlot de store vestlige merkevarene Russland etter Putins invasjon i slutten av februar.

Blant dem var McDonald's, Ikea, H & M, Lego, Nike og Nokia. Og Starbucks.

Men nå har kaffeinavhengige moskovitter fått en erstatning på plass.

Torsdag åpnet «Stars Coffee» dørene.

Rapperen Timati og restauranteieren Anton Pinsky deltar på åpningen av den nye kaféen «Stars Coffee» i Moskva. Foto: MAXIM SHEMETOV / Reuters

«Maskulin brunfarge»

Hele operasjonen ledes av Yunus Yusupov, kjent under artistnavnet «Timati», og hans restauratørkollega Anton Pinsky.

Timati er blant annet kjent for å være en stor tilhenger av Putins regime. I 2015 slapp han låten «Putin er min bestevenn».

Nå fronter duoen en nokså gjenkjennelig variant av både menyen, navnet og logoen til Starbucks.

Starbucks' logo. Foto: Charles Krupa / AP

– Vi ville ha en form for kontinuitet, og gikk for å bevare den runde logoen med en kvinnelig figur i midten. Dette gir en fin kontrast med den sigarliknende og maskuline brunfargen, sier Timati til Reuters mens besøkende strømmer til i butikken.

Samtidig understreker han at logoen er unik:

– Det kan hende at folk ser det på en annen måte, men hvis du sammenlikner, så er det ingenting likt utenom sirkelen.

Pinsky og Timati har tidligere erfaring fra serveringsbransjen, fra da de startet burgerkjeden «Black Star Burgers» i 2016.

Kaffe i et té-elskende land

Den Putin-vennlige rapperen forteller at de danket ut mange konkurrenter for å ta over driften av Starbucks kaféer i Russland.

Starbucks-imperiet vokste fra én kafé i Moskva i 2007 til 130 kaféer og 2000 ansatte i mai i år, da tilbaketrekkingen ble kjent.

Det amerikanske kaffeselskapets utfoldelse overrasket i det tradisjonelt té-elskende landet.

I SØKELYSET: Timati og Pinsky omgitt av pressefolk og kafébesøkende under åpningen av Stars Coffee. Foto: MAXIM SHEMETOV / Reuters

Så langt ser det ut til at Timati og Pinsky surfer videre på den suksessbølgen. De har i allefall lyktes med å unngå like voldsom kritikk som den McDonald's' arvtaker fikk.

I juli ble gjenåpningen av McDonald's tidligere restauranter under navnet «Vkusno & tochka» («Smakfullt. Punktum.») møtt med protester og rop om å «få Big Mac tilbake!».