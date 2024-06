Rappartisten C. Gambino skoten og drepen i Göteborg

Politiet fekk melding om skytinga ved 22.40-tida i går. Då politiet kom til staden, fann dei ein hardt skadd mann. Mannen blei frakta med ambulanse til sjukehus der han døydde kort tid etter, opplyser politiet.

Onsdag føremiddag stadfestar dei at det er rapparen C. Gambino som er drepen, melder NTB.

– Han er skoten med minst to skot, seier politiets pressetalsperson Thomas Fuxborg til Expressen.

Han seier at politiet trur at den eller dei som skaut artisten venta på han.

– Han bur i området og då han parkerte bilen sin står dei her og ventar på at han skulle kome ut av parkeringsanlegget.

Politiet har i løpet av natta henta ut overvakingsbilete frå parkeringshuset.

Rapparen blei skoten i eit parkeringsanlegg i Backa i Göteborg. Foto: NTB

Populær artist

C. Gambino, som eigentleg heitte Karar Ramadan, var ein av Sveriges mest framgangsrike artistar. Den maskerte rapparen toppa dei svenske musikklistene med albuma «Sin City» og «In Memory of Some Stand Up Guys».

Også EP-en «M.O.B.» der han samarbeidde med rapparen 23. gjekk til topps på albumlista.

Låtar som «G63», «Svar» og «Dreams» er blant dei mest strøyma låtane i Sverige dei siste åra, fortel Amel Suljevic i svensk P3 til Sveriges Radio.

Ifølge Spotify har han rundt ein million lyttarar i månaden, skriv Expressen.

Han har ein sjetteplass som beste plassering på den norske Topplista, og spelte på Stavernfestivalen i fjor.

I mai vann C. Gambino den svenske musikkprisen Grammis for årets hiphop.

Førre fredag kom han med singelen «Sista gång».

C. Gambino blei 26 år gammal, melder Sveriges Radio.

Den svenske rapparen må ikkje bli forveksla med den amerikanske artisten Childish Gambino, som er scenenamnet til skodespelaren Donald Glover når han lagar musikk.

Undersøker koplingar til gjengkonflikt

Ifølge politiet blei det skote fleire skot. I ei av dørene til parkeringshuset ved Selma Lagerlöfs torg i bydelen Hisingen er det fleire kulehol, melder SVT. Nokon har allereie lagt ned blomstrar ved staden.

I ei av glasdørene i parkeringshuset er det fleire kulehol. Foto: SVT / SVT

Ingen er gripne, og politiet leitar etter ein eller fleire gjerningspersonar.

Sverige har det siste året vore prega av ein blodig gjengkonflikt, men det er ikkje kjent om hendinga tysdag er gjengrelatert.

Men fleire svenske medium skriv at politiet no undersøker om hendinga kan ha ei kopling til ein konflikt mellom to ulike gjengmiljø i Göteborg.