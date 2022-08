Ransakingsdokument mot Trump offentliggjort

Det amerikanske justisdepartementet har offentliggjort deler av grunnlaget for FBIs ransaking av eiendommen Mar-a-Lago til Donald Trump i Florida 8. august.

Mye av dokumentet er sladdet for å verne om vitner og den videre etterforskingen.

Dommer sa ja til offentliggjøring

Justisdepartementet motsatte først seg å offentliggjøre grunnlaget, fordi de mente dokumentene ville bli så sladdet at det ville fjerne meningsinnholdet.

Men en føderal dommer i Florida avgjorde torsdag at de sladdede dokumentene skulle offentliggjøres.

Tidligere denne uken skrev New York Times av Donald Trump har hatt mer enn 300 hemmeligstemplede dokumenter i Mar-a-Lago.

Trump skal ha tatt med seg dokumentene fra Det hvite hus etter at han gikk av som president i USA i januar 2021.

USAs nasjonale arkiv tar vare på slike dokumenter for ettertiden og har bedt om å få dem tilbake fra Trump.

Foto: Eva Marie Uzcategui / AFP

Fant 25 dokumenter merket «top secret»

I ransakelsesordren som nå er delvis offentliggjort, vises det til en gjennomgang FBI gjorde i mai.

Da gikk FBI gjennom 15 esker med dokumenter fra Trump, som ble overlevert til nasjonalarkivet i januar.

Ifølge det juridiske grunnlaget for ransakingen som nå er offentliggjort, fant etterforskerne 184 dokumenter som var hemmeligstemplet.

67 av dokumentene var merket «konfidensielle», og 92 dokumenter var merket «hemmelige».

25 av dokumentene var stemplet som svært hemmelige – «top secret».

Trump blir etterforsket for mulige brudd på spionasjeloven.

Men den tidligere presidenten nekter for å ha gjort noe ulovlig, og mener han er utsatt for en politisk heksejakt. Han hevder at dokumentene som ble beslaglagt, var avgradert.

Foto: MARCO BELLO / Reuters

Lister opp mål for ransaking

I dokumentet som nå er delvis offentliggjort, nevnes det flere mål for ransakingen av Trumps eiendom.

Å finne ut hvordan de graderte dokumentene ble flyttet fra Det hvite hus for så ende opp i Trumps bolig Mar-a-Lago.

Å få avklart hvorvidt rom på Mar-a-Lago var godkjent for oppbevaring av gradert informasjon.

Å få fastslått ut om andre graderte dokumenter eller lydfiler kan ha blitt oppbevart i lokaler som ikke har vært godkjent for dette, på Mar-a-Lago eller andre ukjente steder, og om dokumentene fortsatt er lagret på disse stedene.

Å identifisere eventuelle personer som kan ha flyttet eller oppbevart gradert informasjon til et sted som ikke er godkjent for dette.