Rammet av sjelden tre-sykdom

For fire måneder siden begynte en barkelignende vorte å gro i ansiktet til Sahana. Faren var ikke bekymret, men så spredde symptomet seg til resten av fjeset til den lille jenta.

Da dro far og Sahana fra landsbyen de bor i til et sykehus i hovedstaden Dhaka i

Ti år gamle Sahana la først merke en barkelignende vorte i ansiktet for fire måneder siden. Foto: Str / AFP

Bangladesh. Der er legene bekymret for at Sahana er rammet av det svært sjeldne syndromet epidermodysplasia verruciformis, eller «tremann-syndromet».

Kun en håndfull menn har tidligere fått påvist sykdommen som gjør at kroppen blir dekket av barkelignende vorter.

FIKK HJELP: Abdul Bajundra måtte gjennom 16 operasjoner for å behandle tre-syndromet. Foto: Munir Uz Zaman / AFP

Enkelte opplever å bli helt uføre.

Ifølge Wikipedia er lidelsen forårsaket av et autosomal recessivt gen. Bærere av dette genet har hud som er enormt mottagelig for virusinfeksjoner. Resultatet er at huden blir hard, og i verste fall blir store deler av kroppen tilsynelatende dekket av trebark.

I fjor ble 25 år gamle Abdul Bajandra omtalt i flere norske medier.

Etter ti år med «tremann-syndromet» var Abdul ute av stand til å bruke hendene, og trengte hjelp til å spise og vaske seg selv.

Men Bajandra fikk hjelp, og har fått livet tilbake. Nå håper legene til Sahana de kan hjelpe den lille jenta.

BEKYMRET: Faren til Sahana håper legene kan hjelpe datteren. Foto: Str / AFP

Legene har et håp om at Sahana har en mindre aggressiv versjon av syndromet, og at hun dermed kan bli frisk om ikke lenge.

– Vi er veldig fattige. Datteren min mistet moren min da hun var seks år. Jeg håper legene klarer å fjerne barken fra ansiktet til den vakre datteren min, sier far Mohammad Shahjahan til nyhetsbyrået AFP.